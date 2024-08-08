Эксперты Минченко и Матвейчев объяснили молчание оппозиции по ситуации в Курской области

Tекст: Андрей Резчиков

«Поскольку российская либеральная оппозиция выбрала позицию безусловной поддержки вооруженных сил Украины (ВСУ), то естественно, что они предпочитают игнорировать ситуацию в Курской области. Раньше, например, они точно так же игнорировали обстрелы Донецка и Луганска, а после – обстрелы Белгородской области», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Российская либеральная оппозиция в феврале 2022 года очень много говорила о теме агрессии, о том, что «нельзя нападать на другие страны», на мирных жителей и так далее. Они твердили, что это несовместимо с моральными и прочими принципами, а вот Украина в их картине мира якобы исключительно защищается», – напомнил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«Однако сейчас мы видим, что ВСУ абсолютно без всякой военной необходимости атаковали именно мирные территории, где фактически было только гражданское население. Причем удар нанесен крупными военными силами, задействовано несколько бригад. Это не какая-то локальная операция. В разные исторические периоды по всему миру подобное признавалось casus belli», – подчеркнул он.

«И в этой ситуации российской оппозиции очень сложно найти моральные аргументы, которые можно было бы озвучить. На либералов сразу обрушилась бы с критикой большая часть нашего общества. Поэтому, чтобы не ставить российскую либеральную оппозицию под удар, их хозяева из США и Британии приказали им молчать, не провоцировать агрессию в отношении себя», – пояснил депутат.

Напомним, в понедельник утром украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Однако российская либеральная оппозиция сохраняет тотальное молчание по поводу происходящего. Только признанный в России иноагентом, бывший мундеп Илья Яшин*, который был освобожден из тюрьмы в ходе недавнего исторического обмена заключенными между Россией и США, в четверг сделал краткое заявление.

Ранее в четверг уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова сообщила, что число детей, которые пострадали в результате массированной атаки ВСУ на приграничные районы области, увеличилось до девяти. По данным Минздрава, в результате обстрелов Курской области украинской стороной пострадал 31 человек.

По информации Минобороны, подразделения группировки «Север» совместно с органами ФСБ продолжают уничтожать живую силу ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к границе с Украиной. Наносятся удары по выявленным скоплениям боевиков и техники противника, пресекаются попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории области.