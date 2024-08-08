  • Новость часаПутин подписал закон о легализации майнинга криптовалют
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Поддержка терроризма привела Украину к краху в Западной Африке
    Южная Корея решила отобрать у спортсменов КНДР подаренные им на Олимпиаде смартфоны
    В Грузии признали ответственность за начало войны 2008 года
    Эксперт рассказал, как уехать из Анапы без билета
    Собянин рассказал о состоянии эвакуированных из Курской области пострадавших
    Минцифры сообщило об отражении массированной DDoS-атаки на Курскую область
    МИД: Россия потребует реакции международных организаций на атаки на журналистов
    Зеленский отчитался перед конгрессменами США после вылазки ВСУ в Курской области
    Истребители F-16 впервые заметили над Херсонской областью
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Атака ВСУ в Курской области уменьшит Украину

    Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Что такое национальное строительство и почему от него лучше держаться подальше

    Национальное строительство, формирование нации и т. д., и т. п. Звучит вроде бы вполне привлекательно. По факту же эти заманчивые на первый взгляд социальные процессы являются ложными целями.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Человек-вода идет за Харрис

    Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший настоящей армии. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.

    8 комментариев
    8 августа 2024, 15:55 • Политика

    Российские партии оживились в регионах

    Эксперты назвали главную интригу ЕДГ-2024

    Российские партии оживились в регионах
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В России начался решающий этап подготовки к Единому дню голосования. Партии выдвинули более 40 тыс. кандидатов различного уровня и определились со своими предложениями для избирателей. В чем заключаются особенности этих предложений и какой будет главная интрига ЕДГ-2024?

    «Политические партии проявляют высочайшую активность на выборах в 2024 году», – сказал политолог Павел Данилин, открывая дискуссию в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Месяц до выборов: партийная активность и конкуренция».

    По его словам, высокая активность партий говорит «о стабильности политической ситуации в нашей стране, о ее «нормальности». «И главное, участвующие в выборах партии представляют позиции большинства населения России», – пояснил эксперт.

    Также кампания имеет все признаки высокой конкурентности. Например, на выборы глав регионов выдвинулось 147 кандидатов, из них 120 – от 20 политических партий. В Госдуму идут кандидаты от 16 партий, а на выборы в заксобрания представлены 13 партий. «Мы видим стабильную, понятную картинку на политической арене», – добавил эксперт.

    Эксперты согласились с тем, что лидером гонки является «Единая Россия», о чем свидетельствуют ее рейтинги. Для партии это огромная ответственность. Также для ЕР важно не оказаться в «ловушке победителей», сказал Сергей Перминов, заместитель секретаря Генерального совета «Единой России».

    «В этом году 55 миллионов избирателей будут голосовать в 83 субъектах. На выборы выставлено более 36 тыс. кандидатов. К наблюдению привлекут 85 тыс. наблюдателей на 42 тыс. избирательных участков. В партии уверены, что мы закрываем 100% округов и мандатов своими кандидатами. Примерно 70% кандидатов впервые идут в политику, только 30% имеют опыт работы во власти. Также около 15% составляют молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет», – пояснил он.

    Перминов перечислил основные задачи ЕР: победа кандидатов в первом туре, обеспечение легитимности результатов выборов, а также участие в выборах 13 законодательных собраний и формирование советов в 21 административном центре. Кроме того, к ЕДГ партия представит четыре программы, направленные на устойчивое развитие и обновление страны.

    Среди них – программа «Образ будущего», направленная на развитие территорий. Также важным шагом является вовлечение участников СВО в кампанию: 380 кандидатов получат обучение и поддержку на пути к победе на выборах. Партия также стремится к внутреннему обновлению, привлекая востребованных специалистов и молодежь, расширяя диалог с населением.

    Планы партий

    «Справедливая Россия» намерена мобилизовать сторонников перед выборами в Госдуму в 2026 году. «Партия зарегистрировала 13 кандидатов в губернаторы, 443 кандидата по спискам и 240 кандидатов по одномандатным округам в региональные парламенты. Выдвинуто более чем 2100 кандидатов на всех уровнях – это третье место после «Единой России» и ЛДПР», – сказал Дмитрий Гусев, первый замруководителя фракции СР в Госдуме.

    «Мы хотим напомнить о тех идеях, с которыми пойдем в Госдуму: ужесточение миграционной политики – уже два наших законопроекта были приняты в Госдуме по этой теме. Второй пункт нашей программы – демографическая политика: все, что касается рождаемости, воспитания, образования наших детей. Один наш законопроект по этой теме касался отмены ЕГЭ», – перечислил Гусев.

    В то же время КПРФ планирует подтвердить статус второй политической силы в стране – поэтому партия выдвинула 7995 кандидатов на выборах, заявил депутат Госдумы, секретарь ЦК партии Сергей Обухов. Он отметил, что ключевой нарратив КПРФ связан с поддержкой СВО и мирных жителей, которые пострадали от атак противника.

    «Повестка, которую партия продвигает на этих выборах, вытекает из общего лозунга, предъявленного на выборах президента: «Поигрались в капитализм – хватит». На местных выборах этот лозунг приземляется к требованиям социальной справедливости и возвращения к цивилизационной традиции социализма», – пояснил Обухов.

    ЛДПР, в свою очередь, собирается «выйти из уютной ниши оппозиции»,

    подготовиться к думским выборам осенью 2026 года, стать второй по влиянию фракцией в парламенте и продолжить тренд на обновление депутатского корпуса, заявил Станислав Наумов, замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме.

    «Мы хотим показать, что являемся партией, которая проводит востребованные решения, предполагающие дальнейшую работу в региональных заксобраниях», – уточнил Наумов. В частности, это касается «зеленой повестки», которая актуальна в регионах, и безопасности пешеходов на дорогах.

    Между тем «Новые люди» намерены улучшить свою партийную инфраструктуру. «Путь партии – участвовать в муниципальных выборах, затем постепенно двигаться к городским советам, заксобраниям и Госдуме. В целом же партия выдвинула 3,4 тыс. кандидатов разных уровней», – сказал Александр Даванков, зампредседателя партии.

    «Первым приоритетом партии является повышение лояльности и поддержки среди граждан. «Новые люди» получили меньше отказов при регистрации кандидатов, чем в предыдущие годы – всего 100. Это свидетельствует о прогрессе в оформлении документов и внутренней работе», – продолжил он.

    «За месяц до выборов партия ожидает новых кандидатов для формирования широкой сети местных отделений. В выборах по партспискам, по оценкам штабов, «Новые люди» уверенно преодолевают пятипроцентный барьер. Главная цель партии – собрать сильный пул кандидатов к 2026 году для борьбы за победу в каждом округе», – добавил Даванков.

    Главная интрига – борьба за второе место

    «Для избирателей важно, чтобы кампания проходила честно и прозрачно. Нам предстоит активный период агитации, борьбы за избирателя. Будет много интересных обстоятельств на региональном уровне: это и Марий Эл, и Хабаровск, и, конечно, Москва и Санкт-Петербург», – добавил политолог Александр Асафов.

    По его словам, сейчас доминирование «Единой России» очевидно. «Ее кампания выглядит системной, основанной на общих решениях касательно и образа будущего, и реализации положений народной программы – сформированного запроса избирателей, с которым понятно, что делать», – считает эксперт.

    Что касается СР, то она оживила партийную структуру в столице благодаря праймериз. «Партия активно работает с участниками СВО и привлекает выходцев из других политических структур, что может быть плюсом благодаря их известности», – говорит Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО «Институт региональных проблем».

    «И хотя партия стремится поддерживать консолидацию вокруг президента, она также дистанцируется от некоторых решений власти. Например, СР критикует избирательное законодательство, требует отмены муниципального фильтра и антикоррупционного аудита в сфере ЖКХ», – пояснила политолог.

    «В это же время «Новые люди» сохраняют четкую идеологическую платформу, что позволяет избирателям легко идентифицировать ее кандидатов. Также «Новые люди» успешно интегрируют кандидатов из других политических сил и налаживают взаимодействие с активом Партии роста, с которой ранее произошло объединение», – добавила эксперт.

    Главной же интригой выборов остается борьба за роль второй партии в России, считает политолог Анна Федорова: «ЛДПР и КПРФ в рейтингах ничего не потеряли, но и не приобрели. Сегодня мы находимся в ситуации стабильности, в том числе и стабильных рейтингов. Сплоченность общества, которая сейчас беспрецедентна, не располагает к резким скачкам туда-сюда».

    Главное
    Сторонники нейтралитета Грузии обвинили Запад в провоцировании войны-2008
    Рогов предположил сроки начала Западом переговоров по Украине
    СМИ: Наличие F-16 у ВСУ не изменит баланса сил
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении британского бронетранспортера Spartan
    Волонтер из России рассказала об отношении к русским на ОИ в Париже
    Российские FPV-дроны тараном поразили два БПЛА «Баба-яга» ВСУ в Курской области
    Названы компании с самыми высокими зарплатами для курьеров в России

    Почему Россия стала больше зарабатывать

    Доходы российского бюджета стоят на трех китах, и все они показывают высокий рост в этом году. Дефицит бюджета почти вдвое сократился по сравнению с прошлогодним периодом. Благодаря чему России удалось заработать больше, чем год назад, и что может помешать росту доходов во втором полугодии? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем ВСУ атаковали Курскую область

    ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. Российской армии удалось сдержать натиск противника, однако операция по ликвидации украинских формирований до сих пор продолжается. Какие цели преследует украинская армия и повлияет ли эта операция на ход боевых действий? Подробности

    Перейти в раздел

    Покушение на Поддубного требует жесткой реакции ООН

    ВСУ ударили по автомобилю легендарного военкора Евгения Поддубного. Журналист выжил, но находится в тяжелом состоянии. Произошедшее – не первый случай нападения на представителей СМИ. Кроме того, с помощью дронов ВСУ бьют по каретам скорой помощи и автобусам. Почему России важно добиться осуждения подобных атак со стороны ООН и как их можно предотвратить? Подробности

    Перейти в раздел

    Поддержка терроризма привела Украину к краху в Западной Африке

    Желание властей Украины повоевать с Россией в Западной Африке обернулось крупным скандалом. Вслед за Мали дипотношения с Киевом разрывает и Нигер. Почему попытки Украины уладить скандал и опровергнуть заявления о поддержке террористов в Африке не дают результата? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

    • Африканский позор Украины

      МИД Украины заявил, что государство не принимало участия в атаке джихадистов, в результате которой была уничтожена колонна группы «Вагнер». Ранее в Киеве заявляли иное: мол, это была наша операция. После этого заявления Мали разорвали дипотношения с Киевом, а другие африканские страны обвинили Украину в терроризме. Что случилось на самом деле?

    • Британский Сталин собирает армию

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, которого недоброжелатели называют Киром Сталиным, заявил о создании специальной армии, задача которой – подавить массовые беспорядки. Погромы в Англии продолжаются уже неделю, причина – убийство троих детей. Нашлись и те, кто обвинил в происходящем Россию.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............