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Российские партии оживились в регионах
Эксперты назвали главную интригу ЕДГ-2024
В России начался решающий этап подготовки к Единому дню голосования. Партии выдвинули более 40 тыс. кандидатов различного уровня и определились со своими предложениями для избирателей. В чем заключаются особенности этих предложений и какой будет главная интрига ЕДГ-2024?
«Политические партии проявляют высочайшую активность на выборах в 2024 году», – сказал политолог Павел Данилин, открывая дискуссию в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Месяц до выборов: партийная активность и конкуренция».
По его словам, высокая активность партий говорит «о стабильности политической ситуации в нашей стране, о ее «нормальности». «И главное, участвующие в выборах партии представляют позиции большинства населения России», – пояснил эксперт.
Также кампания имеет все признаки высокой конкурентности. Например, на выборы глав регионов выдвинулось 147 кандидатов, из них 120 – от 20 политических партий. В Госдуму идут кандидаты от 16 партий, а на выборы в заксобрания представлены 13 партий. «Мы видим стабильную, понятную картинку на политической арене», – добавил эксперт.
Эксперты согласились с тем, что лидером гонки является «Единая Россия», о чем свидетельствуют ее рейтинги. Для партии это огромная ответственность. Также для ЕР важно не оказаться в «ловушке победителей», сказал Сергей Перминов, заместитель секретаря Генерального совета «Единой России».
«В этом году 55 миллионов избирателей будут голосовать в 83 субъектах. На выборы выставлено более 36 тыс. кандидатов. К наблюдению привлекут 85 тыс. наблюдателей на 42 тыс. избирательных участков. В партии уверены, что мы закрываем 100% округов и мандатов своими кандидатами. Примерно 70% кандидатов впервые идут в политику, только 30% имеют опыт работы во власти. Также около 15% составляют молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет», – пояснил он.
Перминов перечислил основные задачи ЕР: победа кандидатов в первом туре, обеспечение легитимности результатов выборов, а также участие в выборах 13 законодательных собраний и формирование советов в 21 административном центре. Кроме того, к ЕДГ партия представит четыре программы, направленные на устойчивое развитие и обновление страны.
Среди них – программа «Образ будущего», направленная на развитие территорий. Также важным шагом является вовлечение участников СВО в кампанию: 380 кандидатов получат обучение и поддержку на пути к победе на выборах. Партия также стремится к внутреннему обновлению, привлекая востребованных специалистов и молодежь, расширяя диалог с населением.
Планы партий
«Справедливая Россия» намерена мобилизовать сторонников перед выборами в Госдуму в 2026 году. «Партия зарегистрировала 13 кандидатов в губернаторы, 443 кандидата по спискам и 240 кандидатов по одномандатным округам в региональные парламенты. Выдвинуто более чем 2100 кандидатов на всех уровнях – это третье место после «Единой России» и ЛДПР», – сказал Дмитрий Гусев, первый замруководителя фракции СР в Госдуме.
«Мы хотим напомнить о тех идеях, с которыми пойдем в Госдуму: ужесточение миграционной политики – уже два наших законопроекта были приняты в Госдуме по этой теме. Второй пункт нашей программы – демографическая политика: все, что касается рождаемости, воспитания, образования наших детей. Один наш законопроект по этой теме касался отмены ЕГЭ», – перечислил Гусев.
В то же время КПРФ планирует подтвердить статус второй политической силы в стране – поэтому партия выдвинула 7995 кандидатов на выборах, заявил депутат Госдумы, секретарь ЦК партии Сергей Обухов. Он отметил, что ключевой нарратив КПРФ связан с поддержкой СВО и мирных жителей, которые пострадали от атак противника.
«Повестка, которую партия продвигает на этих выборах, вытекает из общего лозунга, предъявленного на выборах президента: «Поигрались в капитализм – хватит». На местных выборах этот лозунг приземляется к требованиям социальной справедливости и возвращения к цивилизационной традиции социализма», – пояснил Обухов.
ЛДПР, в свою очередь, собирается «выйти из уютной ниши оппозиции»,
подготовиться к думским выборам осенью 2026 года, стать второй по влиянию фракцией в парламенте и продолжить тренд на обновление депутатского корпуса, заявил Станислав Наумов, замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме.
«Мы хотим показать, что являемся партией, которая проводит востребованные решения, предполагающие дальнейшую работу в региональных заксобраниях», – уточнил Наумов. В частности, это касается «зеленой повестки», которая актуальна в регионах, и безопасности пешеходов на дорогах.
Между тем «Новые люди» намерены улучшить свою партийную инфраструктуру. «Путь партии – участвовать в муниципальных выборах, затем постепенно двигаться к городским советам, заксобраниям и Госдуме. В целом же партия выдвинула 3,4 тыс. кандидатов разных уровней», – сказал Александр Даванков, зампредседателя партии.
«Первым приоритетом партии является повышение лояльности и поддержки среди граждан. «Новые люди» получили меньше отказов при регистрации кандидатов, чем в предыдущие годы – всего 100. Это свидетельствует о прогрессе в оформлении документов и внутренней работе», – продолжил он.
«За месяц до выборов партия ожидает новых кандидатов для формирования широкой сети местных отделений. В выборах по партспискам, по оценкам штабов, «Новые люди» уверенно преодолевают пятипроцентный барьер. Главная цель партии – собрать сильный пул кандидатов к 2026 году для борьбы за победу в каждом округе», – добавил Даванков.
Главная интрига – борьба за второе место
«Для избирателей важно, чтобы кампания проходила честно и прозрачно. Нам предстоит активный период агитации, борьбы за избирателя. Будет много интересных обстоятельств на региональном уровне: это и Марий Эл, и Хабаровск, и, конечно, Москва и Санкт-Петербург», – добавил политолог Александр Асафов.
По его словам, сейчас доминирование «Единой России» очевидно. «Ее кампания выглядит системной, основанной на общих решениях касательно и образа будущего, и реализации положений народной программы – сформированного запроса избирателей, с которым понятно, что делать», – считает эксперт.
Что касается СР, то она оживила партийную структуру в столице благодаря праймериз. «Партия активно работает с участниками СВО и привлекает выходцев из других политических структур, что может быть плюсом благодаря их известности», – говорит Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО «Институт региональных проблем».
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«И хотя партия стремится поддерживать консолидацию вокруг президента, она также дистанцируется от некоторых решений власти. Например, СР критикует избирательное законодательство, требует отмены муниципального фильтра и антикоррупционного аудита в сфере ЖКХ», – пояснила политолог.
«В это же время «Новые люди» сохраняют четкую идеологическую платформу, что позволяет избирателям легко идентифицировать ее кандидатов. Также «Новые люди» успешно интегрируют кандидатов из других политических сил и налаживают взаимодействие с активом Партии роста, с которой ранее произошло объединение», – добавила эксперт.
Главной же интригой выборов остается борьба за роль второй партии в России, считает политолог Анна Федорова: «ЛДПР и КПРФ в рейтингах ничего не потеряли, но и не приобрели. Сегодня мы находимся в ситуации стабильности, в том числе и стабильных рейтингов. Сплоченность общества, которая сейчас беспрецедентна, не располагает к резким скачкам туда-сюда».