Российские партии оживились в регионах

Эксперты назвали главную интригу ЕДГ-2024

Tекст: Олег Исайченко

«Политические партии проявляют высочайшую активность на выборах в 2024 году», – сказал политолог Павел Данилин, открывая дискуссию в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Месяц до выборов: партийная активность и конкуренция».

По его словам, высокая активность партий говорит «о стабильности политической ситуации в нашей стране, о ее «нормальности». «И главное, участвующие в выборах партии представляют позиции большинства населения России», – пояснил эксперт.

Также кампания имеет все признаки высокой конкурентности. Например, на выборы глав регионов выдвинулось 147 кандидатов, из них 120 – от 20 политических партий. В Госдуму идут кандидаты от 16 партий, а на выборы в заксобрания представлены 13 партий. «Мы видим стабильную, понятную картинку на политической арене», – добавил эксперт.

Эксперты согласились с тем, что лидером гонки является «Единая Россия», о чем свидетельствуют ее рейтинги. Для партии это огромная ответственность. Также для ЕР важно не оказаться в «ловушке победителей», сказал Сергей Перминов, заместитель секретаря Генерального совета «Единой России».

«В этом году 55 миллионов избирателей будут голосовать в 83 субъектах. На выборы выставлено более 36 тыс. кандидатов. К наблюдению привлекут 85 тыс. наблюдателей на 42 тыс. избирательных участков. В партии уверены, что мы закрываем 100% округов и мандатов своими кандидатами. Примерно 70% кандидатов впервые идут в политику, только 30% имеют опыт работы во власти. Также около 15% составляют молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет», – пояснил он.

Перминов перечислил основные задачи ЕР: победа кандидатов в первом туре, обеспечение легитимности результатов выборов, а также участие в выборах 13 законодательных собраний и формирование советов в 21 административном центре. Кроме того, к ЕДГ партия представит четыре программы, направленные на устойчивое развитие и обновление страны.

Среди них – программа «Образ будущего», направленная на развитие территорий. Также важным шагом является вовлечение участников СВО в кампанию: 380 кандидатов получат обучение и поддержку на пути к победе на выборах. Партия также стремится к внутреннему обновлению, привлекая востребованных специалистов и молодежь, расширяя диалог с населением.

Планы партий

«Справедливая Россия» намерена мобилизовать сторонников перед выборами в Госдуму в 2026 году. «Партия зарегистрировала 13 кандидатов в губернаторы, 443 кандидата по спискам и 240 кандидатов по одномандатным округам в региональные парламенты. Выдвинуто более чем 2100 кандидатов на всех уровнях – это третье место после «Единой России» и ЛДПР», – сказал Дмитрий Гусев, первый замруководителя фракции СР в Госдуме.

«Мы хотим напомнить о тех идеях, с которыми пойдем в Госдуму: ужесточение миграционной политики – уже два наших законопроекта были приняты в Госдуме по этой теме. Второй пункт нашей программы – демографическая политика: все, что касается рождаемости, воспитания, образования наших детей. Один наш законопроект по этой теме касался отмены ЕГЭ», – перечислил Гусев.

В то же время КПРФ планирует подтвердить статус второй политической силы в стране – поэтому партия выдвинула 7995 кандидатов на выборах, заявил депутат Госдумы, секретарь ЦК партии Сергей Обухов. Он отметил, что ключевой нарратив КПРФ связан с поддержкой СВО и мирных жителей, которые пострадали от атак противника.

«Повестка, которую партия продвигает на этих выборах, вытекает из общего лозунга, предъявленного на выборах президента: «Поигрались в капитализм – хватит». На местных выборах этот лозунг приземляется к требованиям социальной справедливости и возвращения к цивилизационной традиции социализма», – пояснил Обухов.

ЛДПР, в свою очередь, собирается «выйти из уютной ниши оппозиции»,

подготовиться к думским выборам осенью 2026 года, стать второй по влиянию фракцией в парламенте и продолжить тренд на обновление депутатского корпуса, заявил Станислав Наумов, замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме.

«Мы хотим показать, что являемся партией, которая проводит востребованные решения, предполагающие дальнейшую работу в региональных заксобраниях», – уточнил Наумов. В частности, это касается «зеленой повестки», которая актуальна в регионах, и безопасности пешеходов на дорогах.

Между тем «Новые люди» намерены улучшить свою партийную инфраструктуру. «Путь партии – участвовать в муниципальных выборах, затем постепенно двигаться к городским советам, заксобраниям и Госдуме. В целом же партия выдвинула 3,4 тыс. кандидатов разных уровней», – сказал Александр Даванков, зампредседателя партии.

«Первым приоритетом партии является повышение лояльности и поддержки среди граждан. «Новые люди» получили меньше отказов при регистрации кандидатов, чем в предыдущие годы – всего 100. Это свидетельствует о прогрессе в оформлении документов и внутренней работе», – продолжил он.

«За месяц до выборов партия ожидает новых кандидатов для формирования широкой сети местных отделений. В выборах по партспискам, по оценкам штабов, «Новые люди» уверенно преодолевают пятипроцентный барьер. Главная цель партии – собрать сильный пул кандидатов к 2026 году для борьбы за победу в каждом округе», – добавил Даванков.

Главная интрига – борьба за второе место

«Для избирателей важно, чтобы кампания проходила честно и прозрачно. Нам предстоит активный период агитации, борьбы за избирателя. Будет много интересных обстоятельств на региональном уровне: это и Марий Эл, и Хабаровск, и, конечно, Москва и Санкт-Петербург», – добавил политолог Александр Асафов.

По его словам, сейчас доминирование «Единой России» очевидно. «Ее кампания выглядит системной, основанной на общих решениях касательно и образа будущего, и реализации положений народной программы – сформированного запроса избирателей, с которым понятно, что делать», – считает эксперт.

Что касается СР, то она оживила партийную структуру в столице благодаря праймериз. «Партия активно работает с участниками СВО и привлекает выходцев из других политических структур, что может быть плюсом благодаря их известности», – говорит Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО «Институт региональных проблем».

«И хотя партия стремится поддерживать консолидацию вокруг президента, она также дистанцируется от некоторых решений власти. Например, СР критикует избирательное законодательство, требует отмены муниципального фильтра и антикоррупционного аудита в сфере ЖКХ», – пояснила политолог.

«В это же время «Новые люди» сохраняют четкую идеологическую платформу, что позволяет избирателям легко идентифицировать ее кандидатов. Также «Новые люди» успешно интегрируют кандидатов из других политических сил и налаживают взаимодействие с активом Партии роста, с которой ранее произошло объединение», – добавила эксперт.

Главной же интригой выборов остается борьба за роль второй партии в России, считает политолог Анна Федорова: «ЛДПР и КПРФ в рейтингах ничего не потеряли, но и не приобрели. Сегодня мы находимся в ситуации стабильности, в том числе и стабильных рейтингов. Сплоченность общества, которая сейчас беспрецедентна, не располагает к резким скачкам туда-сюда».