Могерини предложила принцип разрешения сирийского кризиса

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини после участия в саммите ЛАГ в Саудовской Аравии предложила единственное возможное решение сирийского кризиса.

Она подчеркнула, что «единственным возможным решением сирийской трагедии является политическое, а не военное решение на основе женевских переговоров под руководством ООН», передает РИА «Новости».

В то же время она заявила, что «Европейский Союз всегда выступает против применения химического оружия», добавив, что Брюссель поддерживает «усилия по предотвращению новых химических нападений».

Накануне Могерини оправдала нанесение ракетных ударов по Сирии, объяснив эту позицию «решительным осуждением неоднократного применения сирийским режимом химического оружия».