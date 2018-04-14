ЕС оправдал удары по Сирии

Россия и Иран должны использовать свое влияние для предотвращения дальнейшего применения химического оружия Дамаском, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Могерини заявила, что ЕС «вновь заявляет о своем решительном осуждении неоднократного применения сирийским режимом химического оружия» и «поддерживает все усилия, направленные на предотвращение применения химического оружия», передает РИА «Новости».

Потому союз «призывает все страны, в частности, Россию и Иран, использовать свое влияние для предотвращения дальнейшего применения химического оружия (...) сирийским режимом».

Она подчеркнула, что в ЕС не видят иного решения сирийского конфликта, кроме политического.

Могерини сообщила также, что в Европе при необходимости готовы рассмотреть вопрос о новых санкциях в связи с применением химоружия в Сирии.

Она напомнила также, что ранее ЕС уже ввел дополнительные ограничительные меры в отношении высокопоставленных сирийских чиновников и ученых, которые якобы были причастны к разработке и применению химического оружия.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел 28 стран Евросоюза обсудят в понедельник в Люксембурге ситуацию с ракетными ударами США и союзников по Сирии.