Британская оппозиция раскритиковала удар по Сирии

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин осудил ракетную атаку на Сирию и предложил принять законопроект, который запретит кабмину самостоятельно, без согласования с парламентом принимать решения об участии в военных конфликтах.

«Субботняя атака на объекты, которые, как считается, связаны с производством химического оружия в Сирии, была неправильной и ошибочной. Она была либо чисто символической – продемонстрировать разрушение зданий, которые пустуют и неэффективны, либо стала предвестником более широких военных действий. Это может привести к безрассудной эскалации войны и гибели людей, а также к прямой конфронтации между США и Россией», – написал Корбин в статье для The Guardian.

По его словам, такие действия «не предполагают прекращение войны и страданий, а также спасение жизней. Скорее наоборот – активизация военных действий приведет лишь к увеличению числа погибших и беженцев».

Корбин также обратил внимание, что проведенные в выходные военные действия были сомнительны с юридической точки зрения. «Без разрешения ООН правительства США и Великобритании наделили себя полномочиями действовать в одностороннем порядке», – отметил Корбин.

«Тот факт, что премьер-министр отдала приказ об атаке без разрешения парламента, только подчеркивает слабость правительства, которое на самом деле просто ждало решения воинственного и нестабильного президента США. Вот почему мы настаиваем на том, чтобы за парламентом было последнее слово при планировании военных действий в будущем», – отметил политик.

Он подчеркнул, что «дальнейшие военные действия были бы безрассудными». После «катастрофических интервенций в Ираке, Ливии и Афганистане продолжающаяся война в Сирии чревата опасностью более широкого конфликта, начиная с вовлечения России и продолжая Турцией, Ираном, Израилем и другими странами», отметил Корбин.

На прошлой неделе Корбин также обвинил британское правительство в ожидании «инструкций от Дональда Трампа», чтобы принять решение по Сирии.

Сама премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решила рассказать в парламенте страны о причинах, побудивших ее присоединиться к США и Франции в нанесении удара по Сирии.