Корбин обвинил Мэй в «ожидании инструкций» из США по Сирии

Лидер лейбористов Джереми Корбин обвинил британское правительство в ожидании «инструкций от Дональда Трампа», чтобы принять решение по Сирии.

«Министры должны предъявить свои предложения в том виде, в каком они есть, парламенту», – заявил Корбин, передает RT со ссылкой на Sky News.

При этом политик обратил внимание, что военное вмешательство в сирийский конфликт имеет слишком шаткие основания. «Даже министр обороны США Джеймс Мэттис заявляет: «У нас нет доказательств», – напомнил он.

Лидер лейбористов уверен, что Лондон должен «настаивать на независимом возглавляемом ООН расследовании» возможной химической атаки в Сирии. Главной же целью, на его взгляд, является «перезапуск настоящих мирных переговоров и всестороннее политическое урегулирование сирийского конфликта», которое подразумевает вывод всех иностранных сил.

«Мы должны сделать все, что в наших силах, как бы сложно это ни было, чтобы добиться этой цели», – отмечает Корбин.

Ранее кабинет министров поддержал предложение премьер-министра Терезы Мэй отреагировать на предполагаемую химическую атаку в Сирии. По словам представителей правительства, Лондон продолжит координировать свои действия с США и Францией. При этом британский кабмин не стал высказывать однозначное утверждение о причастности Дамаска к предполагаемой химатаке в сирийской Думе, но заявил, что это «весьма вероятно».

Тем временем глава МИД Сергей Лавров заявил, что у России есть неопровержимые данные, согласно которым предполагаемая химическая атака в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб.