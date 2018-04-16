Мэй решила оправдаться за удары по Сирии перед британским парламентом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй расскажет в парламенте страны о причинах, побудивших ее присоединиться к США и Франции в нанесении удара по Сирии, говорится в выдержках из выступления Мэй, поступивших из канцелярии главы правительства.

Британский премьер заострит внимание на том, что эта военная операция была в интересах самой Великобритании.

«Позвольте быть мне абсолютно ясной – мы поступили так, потому что это отвечает нашим национальным интересам. В наших национальных интересах предотвратить дальнейшее использование химического оружия в Сирии, сохранить и выступить в защиту мирового консенсуса по поводу того, что подобное оружие не может быть использовано», – передает ТАСС текст выступления Мэй.

При этом она не сомневается, что силы, подконтрольные президенту арабской страны Башару Асаду, причастны к предполагаемому применению химического оружия седьмого апреля в сирийском городе Дума.

«Мы уверены в нашей оценке по поводу того, что сирийский режим с высокой степенью вероятности был ответственен за эту атаку и что его постоянная модель поведения означала, что он с высокой степенью вероятности продолжит использовать химическое оружие», – считает Мэй.

Она собирается также обратить внимание на то, что Россия за последние годы не раз блокировала резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии. «Мы не можем допустить, чтобы применение химического оружия стало нормой – будь то в Сирии, на улицах в Великобритании или где бы то ни было», – говорится в тексте выступления Мэй.

Она отметит также, что Лондон ощущает в этом вопросе широкую международную поддержку.

«Мы поступили так, потому что мы верили в то, что это правильно. И мы не были в одиночестве. У предпринятой нами акции есть широкая международная поддержка», – скажет Мэй.



После ее заявления в Палате общин, нижней палате британского парламента, пройдут дебаты по теме участия Великобритании ударах по Сирии, которые, как ожидается, не будут простыми для премьер-министра.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, например, предложил ограничить полномочия правительства самостоятельно, без согласования с парламентом принимать решения об участии в военных конфликтах.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

МИД России заявил, что удар США и их союзников по сирийскому государству является очередной попыткой сместить президента САР Башара Асада.