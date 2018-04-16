Столтенберг назвал удары по Дамаску сигналом Сирии, России и Ирану

Ракетные удары, которые США, Великобритания и Франция нанесли по Сирии, были четким сигналом президенту республики Башару Асаду, России и Ирану, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Анкару.

«Эта операция была направлена на то, чтобы уменьшить способность Дамаска к использованию химического оружия, расследованию которого в ООН препятствовала Россия. Это четкий сигнал режиму Асада, России и Ирану», – цитирует Столтенберга телеканал NTV.

В то же время он вновь отметил, что НАТО не выступает против политического диалога с Москвой, передает РИА «Новости».

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. При этом Пентагон заявил о якобы поражении всех целей при атаке в Сирии.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

МИД России заявил, что удар США и их союзников по сирийскому государству является очередной попыткой сместить президента САР Башара Асада.