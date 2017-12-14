США объявили о максимально быстром выводе войск из Сирии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп настаивает на выводе американских войск из Сирии сразу после того, как боевая операция против террористической группировки «Исламское государство*» будет завершена, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, Трамп «очень четко заявил, что хочет, чтобы американские войска вернулись домой как можно скорее», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

При этом Белый дом утверждает, что миссия США в Сирии не изменилась.

«Мы твердо намерены полностью сокрушить ИГ* и создать условия, которые не позволят им (боевиками группировки) вернуться», – сказала Сандерс.

В администрации США также выразили надежду на то, что союзники и партнеры Вашингтона в регионе «возьмут на себя дополнительные военные и финансовые обязательства для обеспечения безопасности».

Накануне постпред США при ООН Никки Хейли назвала условия, при которых Соединенные Штаты будут согласны вывести войска из сирийского государства.

pictures taken on April 2, 2018 shows a general view of a #US military base in the al-Asaliyah village, between the Syrian city of Aleppo and the northern town of #Manbij. / #AFP PHOTO / Delil SOULEIMAN pic.twitter.com/46K7PjqyeT — Delil souleiman (@Delilsouleman) 2 апреля 2018 г.

Напомним также, на прошлой неделе Трамп говорил, что решение о выводе американских войск из Сирии будет принято после консультаций с другими странами ближневосточного региона и союзниками Вашингтона. А в конце марта он объявил, что США очень скоро уйдут из Сирии.