Трамп рассказал, когда примет решение о выводе войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о выводе войск США из Сирии будет принято после консультаций с другими странами ближневосточного региона и союзниками.

«Мы примем решение очень скоро в координации с другими (странами – прим. ВЗГЛЯД) в регионе», – цитирует РИА «Новости» Трампа.

По его словам, США достигли «огромного военного успеха» в кампании против «Исламского государства*». «В ближайшем будущем мы примем решение о том, что мы будем делать, мы будем консультироваться со своими людьми и своими союзниками», – отметил президент.

На прошлой неделе в госдепартаменте США заявили, что не располагают информацией о планах по «выходу из Сирии». Ранее президент Трамп в ходе выступления в Огайо заявил, что США очень скоро уйдут из Сирии.