Пекин дал оценку удару по Сирии

Ракетные удары США, Великобритании и Франции по Сирии являются нарушением основного принципа международного права о неприменении военной силы, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Устав ООН четко определяет, в какой ситуации можно применять военную силу. США, Великобритания и Франция, нанося удар по Сирии, нарушили основной принцип международного права по запрещению применения военной силы», – заявила Хуа Чуньин, передает РИА «Новости».

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. При этом Пентагон заявил о якобы поражении всех целей при атаке в Сирии.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

МИД России заявил, что удар США и их союзников по сирийскому государству является очередной попыткой сместить президента САР Башара Асада.