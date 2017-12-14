В США удар по Сирии призвали подкрепить «дипломатическим наступлением»

После авиаударов коалиции США по Сирии, необходимо продолжать «дипломатическое наступление» и «консолидировано налаживать мирный процесс», пишет CNN. Однако, немедленного прогресса в нынешней обстановке не будет, потому что есть множество встречных ветров, уверен телеканал.

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал «консолидированного стремления» к тому, чтобы восстановить международный мирный процесс, который намечался в конце 2016 года, отмечает CNN.

Еще в пятницу, говоря с Владимиром Путиным по телефону, Макрон подчеркнул, что необходимо «как можно скорее начать переговоры по инклюзивному политическому процессу», сообщал Елисейский дворец. Это же заявление Макрон повторил уже после ударов по Сирии в разговоре с президентом США Дональдом Трампом и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Руководитель Международного комитета спасения Дэвид Милибэнд также подчеркнул, что удары по Сирии «останутся обычной исторической сноской, если они не станут началом «дипломатического наступления» продолжительного и серьезного характера».

Ракетные удары по Сирии не преследовали цель смены режима или принуждения Башара Асада к переговорам. Они были необходимы для того, чтобы «удержать» сирийское руководство от использования химического оружия против населения, напомнил и CNN.

США, Великобритания, Франция, а также Германия по-прежнему настаивают, что химическое оружие в Сирии должно быть уничтожено раз и навсегда, что должно быть немедленное прекращение огня, и что «сирийский режим» должен более активно участвовать в Женевских переговорах при ООН. Это и будет «всеобъемлющее политическое решение», – отмечает французский посол в ООН Франсуа Делаттре.

Однако, «немедленного прогресса в нынешней обстановке не будет, потому что есть множество встречных ветров», уверены в CNN.

В отношениях США и России – это, прежде всего, дипломатический кризис, очередные санкции США против российских чиновников, неутихающие споры вокруг вмешательства России в выборы 2016. Кроме того, после трех лет военного участия в Сирии Россия не откажется от своих побед, направленных на то, чтобы напомнить: она по-прежнему является великой державой и надежным союзником.

США, между тем, продемонстрировали «бессвязную политику в Сирии», отметил портал. После того, как экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон намеревался выделить 200 млн долларов на поддержку сил США в регионе, Трамп это намерение Тиллерсона заморозил и заявил о необходимости выводить американские войска. Эта нерешительность «весьма обнадежила» Асада, подчеркнуло издание.

Турция, между тем, может стать частью «триады» с Ираном и Россией, поскольку она уверенно наступает на районы, которые контролируют курды, поддерживаемые США против ИГ*. Эрдоган подчеркивал, что не успокоится, пока курды не будут изгнаны с сирийской границы.

Все громче о себе заявляет и Иран. В выходные он уже пообещал США, что дальнейшие события «будут не в их интересах». А это беспокоит Израиль. И если России не удастся его удержать, возможно более широкое подключение Израиля к сирийскому конфликту.

Кроме того, Асад намерен продолжать возвращать сирийские территории, среди которых Идлиб. Франция уже предупреждает, что Идлиб может стать следующей зоной гуманитарной катастрофы. «Судьба Идлиба должна решаться политическим путем», ­– подчеркивает министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Но есть и «проблески надежды»: Россия не желает поддерживать «сломанное» сирийское государство в одиночку, у нее нет ресурсов для его восстановления. И также она не хочет допустить «горячую войну» между Израилем и Ираном. Кроме того, Москва, Париж и Вашингтон соглашаются, что ухудшение ситуации в Сирии даст ИГ и другим джихадистским группировкам новые возможности, отметил CNN.

Однако для налаживания ситуации в Вашингтоне должна быть стратегия, которой, судя по всему, нет. «Они не разработали стратегию, военные действия не должны приниматься как разовые меры», – подчеркнул сенатор-демократ Тим Кейн в воскресенье. Пока лишь ясно, что советники Трампа Майк Помпео и Джон Болтон хотят продолжать жесткую линию против России и Ирана. «Но все дороги в Дамаск идут через Москву», – резюмировало издание.

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

МИД России заявил, что удар США и их союзников по сирийскому государству является очередной попыткой сместить президента САР Башара Асада.