В США удар по Сирии призвали подкрепить «дипломатическим наступлением»

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Восхождение Ходорковского стало наиболее яркой страницей беспредела 90-х

Государство должно было заработать на приватизации нефтянки, но в итоге еще и приплачивало олигархамФото: Машков Юрий/ТАСС
Ровно 25 лет назад была создана нефтяная компания «ЮКОС». Всего за несколько лет ее владелец Михаил Ходорковский стал самым богатым человеком России. Дальнейшее общеизвестно и не стоит внимания. Однако о том, как именно появился на свет его нефтяной гигант, необходимо помнить. В первую очередь для того, чтобы столь позорные события нашей истории никогда не повторились. Подробности...
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Контрсанкциям России нужно избежать бумеранга

Прекращение поставок в США ракетных двигателей РД-180 станет потерей для РоссииФото: nasa.gov
«Надо понимать, что никакой симметрии в экономике, к сожалению, быть не может. По поводу ответов российской стороне надо фантазировать в других сферах», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. По его мнению, к законопроекту о контрсанкциях пока стоит относиться как к рамочному: надо действовать прагматично, избегать шагов, которые в результате прилетят бумерангом обратно. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Результаты атаки на Сирию должны заставить Трампа задуматься

В США теперь могут сколько угодно надувать щеки, но практически нулевой результат атаки на Сирию в какой-то момент дойдет и до ТрампаФото: Yang Chenglin/Zuma/Global Look Press
Удар американской коалиции по целям в Сирии превратился в фарс, который теперь станет очередным мифом западной пропаганды. Американская сторона говорит об успешном поражении целей – да только дело в том, что этих целей попросту никогда не существовало. С военной точки зрения это даже больший провал, чем могли мечтать самые отъявленные противники американского оружия. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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«Отложенный ответный ход» Москвы вызывает беспокойство не только в США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Захочет ли нарастившее мускулы право-популистское движение идти на дно вместе с адептами «моральных бомбардировок» и с самим Дональдом Трампом, если он ради демонстрации «крутизны» откажется от предвыборных обещаний? Подробности...

Что нового сказал Сергей Лавров о «деле Скрипалей»

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
По традициям СВОП общение конфиденциально, его содержание не разглашается. Однако краткая информация о «деле Скрипалей» была оглашена. Суммирую ответы профессионалов, думаю, что они могут представлять интерес. Подробности...
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Трамп нанес по Сирии «новый», «умный», «красивый» удар

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Удар нанесен с пятницы на субботу, чтобы не было паники на рынках. Все успокаивают друг друга: «не туда ударили», «сбили столько-то». А факт остается: удар ракетами трех стран был нанесен, и мы должны дать ответ. Вопрос: какой? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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      В Латвии недалеко от города Даугавпилса прошли совместные учения итальянских и местных военных в рамках программы Enhanced Forward Presence, которая заключается в размещении НАТО своих контингентов по линии соприкосновения с Россией
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          В США удар по Сирии призвали подкрепить «дипломатическим наступлением»

             16 апреля 2018, 11:12
          Фото: Jack Chan/Chine Nouvelle/ZUMA/Global Look Press
          Текст: Марина Балтачева

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          После авиаударов коалиции США по Сирии, необходимо продолжать «дипломатическое наступление» и «консолидировано налаживать мирный процесс», пишет CNN. Однако, немедленного прогресса в нынешней обстановке не будет, потому что есть множество встречных ветров, уверен телеканал.

          Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал «консолидированного стремления» к тому, чтобы восстановить международный мирный процесс, который намечался в конце 2016 года, отмечает CNN.  

          Еще в пятницу, говоря с Владимиром Путиным по телефону, Макрон подчеркнул, что необходимо «как можно скорее начать переговоры по инклюзивному политическому процессу», сообщал Елисейский дворец. Это же заявление Макрон повторил уже после ударов по Сирии в разговоре с президентом США Дональдом Трампом и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

          Руководитель Международного комитета спасения Дэвид Милибэнд также подчеркнул, что удары по Сирии «останутся обычной исторической сноской, если они не станут началом «дипломатического наступления» продолжительного и серьезного характера». 

          Ракетные удары по Сирии не преследовали цель смены режима или принуждения Башара Асада к переговорам. Они были необходимы для того, чтобы «удержать» сирийское руководство от  использования химического оружия против населения, напомнил и CNN.  

          США, Великобритания, Франция, а также Германия по-прежнему настаивают, что химическое оружие в Сирии должно быть уничтожено раз и навсегда, что должно быть немедленное прекращение огня, и  что «сирийский режим» должен более активно участвовать в Женевских переговорах при ООН. Это и будет «всеобъемлющее политическое решение», – отмечает французский посол в ООН Франсуа Делаттре.

          Однако, «немедленного прогресса в нынешней обстановке не будет, потому что есть множество встречных ветров», уверены в CNN.

          В отношениях США и России – это, прежде всего, дипломатический кризис, очередные санкции США против российских чиновников, неутихающие споры вокруг вмешательства России в выборы 2016. Кроме того, после трех лет военного участия в Сирии Россия не откажется от своих побед, направленных на то, чтобы напомнить: она по-прежнему является великой державой и надежным союзником.

          США, между тем, продемонстрировали «бессвязную политику в Сирии», отметил портал. После того, как экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон намеревался выделить 200 млн долларов на поддержку сил США в регионе, Трамп это намерение Тиллерсона заморозил и заявил о необходимости выводить американские войска. Эта нерешительность «весьма обнадежила» Асада, подчеркнуло издание.

          Турция, между тем, может стать частью «триады» с Ираном и Россией, поскольку она уверенно наступает на районы, которые контролируют курды, поддерживаемые США против ИГ*. Эрдоган подчеркивал, что не успокоится, пока курды не будут изгнаны с сирийской границы.

          Все громче о себе заявляет и Иран. В выходные он уже пообещал США, что дальнейшие события «будут не в их интересах». А это беспокоит Израиль. И если России не удастся его удержать, возможно более широкое подключение Израиля к сирийскому конфликту.

          Кроме того, Асад намерен продолжать возвращать сирийские территории, среди которых Идлиб. Франция уже предупреждает, что Идлиб может стать следующей зоной гуманитарной катастрофы. «Судьба Идлиба должна решаться политическим путем», ­– подчеркивает министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

          Но есть и «проблески надежды»: Россия не желает поддерживать «сломанное» сирийское государство в одиночку, у нее нет ресурсов для его восстановления. И также она не хочет допустить «горячую войну» между Израилем и Ираном. Кроме того, Москва, Париж и Вашингтон соглашаются, что ухудшение ситуации в Сирии даст ИГ и другим джихадистским группировкам новые возможности, отметил CNN.

          Однако для налаживания ситуации в Вашингтоне должна быть стратегия, которой, судя по всему, нет. «Они не разработали стратегию, военные действия не должны приниматься как разовые меры», – подчеркнул сенатор-демократ Тим Кейн в воскресенье. Пока лишь ясно, что советники Трампа Майк Помпео и Джон Болтон хотят продолжать жесткую линию против России и Ирана. «Но все дороги в Дамаск идут через Москву», – резюмировало издание.

          Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

          Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

          МИД России заявил, что удар США и их союзников по сирийскому государству является очередной попыткой сместить президента САР Башара Асада.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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