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Восхождение Ходорковского стало наиболее яркой страницей беспредела 90-х

Государство должно было заработать на приватизации нефтянки, но в итоге еще и приплачивало олигархамФото: Машков Юрий/ТАСС
Ровно 25 лет назад была создана нефтяная компания «ЮКОС». Всего за несколько лет ее владелец Михаил Ходорковский стал самым богатым человеком России. Дальнейшее общеизвестно и не стоит внимания. Однако о том, как именно появился на свет его нефтяной гигант, необходимо помнить. В первую очередь для того, чтобы столь позорные события нашей истории никогда не повторились. Подробности...
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Три неочевидных факта об ударе по Сирии

Атака на Сирию носит исключительно имитационный характерФото: Hassan Ammar/AP/ТАСС
Американцы ударили не только по Сирии, но и по российскому общественному мнению. Началось горячее обсуждение того, как должна ответить Россия, унизили нас или нет, поражение это или победа. Самое главное в этой ситуации – сохранять хладнокровие, способность к анализу ситуации и память о своей и мировой истории. Если мы будем исходить из этого, то из произошедшего 14 апреля можно будет сделать правильные выводы. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Результаты атаки на Сирию должны заставить Трампа задуматься

В США теперь могут сколько угодно надувать щеки, но практически нулевой результат атаки на Сирию в какой-то момент дойдет и до ТрампаФото: Yang Chenglin/Zuma/Global Look Press
Удар американской коалиции по целям в Сирии превратился в фарс, который теперь станет очередным мифом западной пропаганды. Американская сторона говорит об успешном поражении целей – да только дело в том, что этих целей попросту никогда не существовало. С военной точки зрения это даже больший провал, чем могли мечтать самые отъявленные противники американского оружия. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Трамп нанес по Сирии «новый», «умный», «красивый» удар

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Удар нанесен с пятницы на субботу, чтобы не было паники на рынках. Все успокаивают друг друга: «не туда ударили», «сбили столько-то». А факт остается: удар ракетами трех стран был нанесен, и мы должны дать ответ. Вопрос: какой? Подробности...
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Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»

Антон Крылов, журналист
Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг. Подробности...
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Западные правозащитники признали украинский режим «гибридным»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Новый отчет неправительственной международной организации Freedom House относительно Украины наводит на интересные размышления. Действительно ли Украина движется к диктатуре и, главное, к какой именно диктатуре. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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          Результаты атаки на Сирию должны заставить Трампа задуматься

          В США теперь могут сколько угодно надувать щеки, но практически нулевой результат атаки на Сирию в какой-то момент дойдет и до Трампа   15 апреля 2018, 17:48
          Фото: Yang Chenglin/Zuma/Global Look Press
          Текст: Евгений Крутиков

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          Удар американской коалиции по целям в Сирии превратился в фарс, который теперь станет очередным мифом западной пропаганды. Американская сторона говорит об успешном поражении целей – да только дело в том, что этих целей попросту никогда не существовало. С военной точки зрения это даже больший провал, чем могли мечтать самые отъявленные противники американского оружия.

          Бессмысленность результатов атаки должна оправдываться хотя бы ее целью. Американская пропаганда построена на том, что атакам подверглись якобы цели на территории Сирии, которые были опять же якобы причастны к использованию и хранению химического оружия.

          Это тот самый случай, когда мы говорим «белое», а CNN автоматически видит черное. На территории Сирии не было никаких складов химического оружия по крайней мере с 2013 года. Тогда с подачи президента США Барака Обамы и с помощью России и некоторых европейских государств все запасы химического оружия были уничтожены, о чем имеются соответствующие акты и официальные подтверждения ОЗХО.

          Нынешний президент США привык отвергать все, что связано с его предшественником, но некую преемственность политической линии все-таки надо соблюдать. Иначе эта страна каждые четыре года просто утрачивает право на договороспособность. Перечень объектов, подвергшихся бомбардировке, должен означать именно «химический список», но по факту это пустые складские здания на аэродромах, которые были заранее оставлены сирийскими войсками.

          С практической точки зрения большей глупости придумать было нельзя. Атаковать пустые строения, заброшенные много лет назад, и затем утверждать, что это были facilities для производства химического оружия, применять которое в условиях полной победы правительственных войск бессмысленно? Ну кто вы после этого? Но ни один официальный представитель администрации США не сознается в том, что все это – невиданная ерунда.

          Научно-исследовательский центр в квартале Барзе, который был объявлен чуть ли не главной целью удара, официально называется Высший институт дополнительных наук и технологий (HIAST) и представляет собой огромное бетонное здание в виде полукруга, нависающее над трассой на высоте где-то примерно 50 метров. Это настолько фундаментальное сооружение, построенное на видной скале, что промахнуться мимо него попросту невозможно. И он, в свою очередь, расположен под горной грядой Джебель аль-Кальюн, доминирующей над столицей Сирии.

          На этой гряде стоят телевизионные передатчики и РЛС, а под ней – главная позиция ПВО города Дамаска. Буквально в 200 метрах от института – больница. Научный центр в Барзе оказался единственным зданием, в который что-то попало. Частично он разрушен, имеются соответствующие фотографии. Но даже прозападные и работающие на Лондон структуры, в том числе и кураторы все тех же «белых касок», говорят о 70 сбитых ракетах из 100 выпущенных, что удивительно и парадоксально.

          Система ПВО Дамаска создавалась годами и никогда не ослабевала – просто потому, что она была изначально заточена против возможной атаки Израиля. А это – постоянная угроза. И именно эта система, над которой можно было смеяться как над устаревшей, потрепанной и побитой, тем не менее, сработала. И сработала более чем успешно. Несколько обозначенных американцами целей вообще отразили атаку без потерь. Аэродромы Шайрат и Джумейр сбили все летевшие на них ракеты до единой. При этом современные средства обороны в этом не участвовали.

          В Сербии в 1999 году технически не было такой возможности обороны, в Белграде просто не создавали системы массированной ПВО – это было излишне. И тогда буквально каждое попадание считалось гигантским успехом, можно было засыпать и просыпаться под пропагандистский рефрен: «Данас наше авионе срушили су 29 натовских авиона» («Сегодня наши самолеты сбили 29 натовских самолетов»), – и точно знать, что это неправда. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. Никакого военного влияния на сирийскую политику и сирийскую армию американский удар не оказал. Действия ПВО Сирии Пентагон расценивает как «запоздавшие», но если это – «запоздавшие», то что такое своевременные?

          Бессмысленность этой атаки была изначально определена и той диспозицией, на которую вышли войска западной коалиции. Как и предполагалось, основные силы со стороны Средиземного моря напрямую задействованы не были, поскольку могли войти в противодействие с зоной ответственности российских систем. Коалиция постаралась сделать все, чтобы не задеть ни одного русского – и даже ни одного перса, и потому все операции велись со стороны Персидского залива и Красного моря. Взлеты британских самолетов с Акротири были только имитацией, отвлекавшей внимание наших перехватчиков.

          В сухом остатке американская пропагандистская машина получила очередной аргумент для внутреннего использования: «Мы разрушили структуру производства химического оружия». В США теперь могут сколько угодно надувать щеки, но практически нулевой результат атаки на Сирию в какой-то момент дойдет и до Трампа. Последуют ли за этим отставки представителей военного руководства – не факт. Но он вполне может попытаться повторить то, что не вышло с первого раза.


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