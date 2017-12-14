Результаты атаки на Сирию должны заставить Трампа задуматься

Удар американской коалиции по целям в Сирии превратился в фарс, который теперь станет очередным мифом западной пропаганды. Американская сторона говорит об успешном поражении целей – да только дело в том, что этих целей попросту никогда не существовало. С военной точки зрения это даже больший провал, чем могли мечтать самые отъявленные противники американского оружия.

Бессмысленность результатов атаки должна оправдываться хотя бы ее целью. Американская пропаганда построена на том, что атакам подверглись якобы цели на территории Сирии, которые были опять же якобы причастны к использованию и хранению химического оружия.

Это тот самый случай, когда мы говорим «белое», а CNN автоматически видит черное. На территории Сирии не было никаких складов химического оружия по крайней мере с 2013 года. Тогда с подачи президента США Барака Обамы и с помощью России и некоторых европейских государств все запасы химического оружия были уничтожены, о чем имеются соответствующие акты и официальные подтверждения ОЗХО.

Нынешний президент США привык отвергать все, что связано с его предшественником, но некую преемственность политической линии все-таки надо соблюдать. Иначе эта страна каждые четыре года просто утрачивает право на договороспособность. Перечень объектов, подвергшихся бомбардировке, должен означать именно «химический список», но по факту это пустые складские здания на аэродромах, которые были заранее оставлены сирийскими войсками.

С практической точки зрения большей глупости придумать было нельзя. Атаковать пустые строения, заброшенные много лет назад, и затем утверждать, что это были facilities для производства химического оружия, применять которое в условиях полной победы правительственных войск бессмысленно? Ну кто вы после этого? Но ни один официальный представитель администрации США не сознается в том, что все это – невиданная ерунда.

Научно-исследовательский центр в квартале Барзе, который был объявлен чуть ли не главной целью удара, официально называется Высший институт дополнительных наук и технологий (HIAST) и представляет собой огромное бетонное здание в виде полукруга, нависающее над трассой на высоте где-то примерно 50 метров. Это настолько фундаментальное сооружение, построенное на видной скале, что промахнуться мимо него попросту невозможно. И он, в свою очередь, расположен под горной грядой Джебель аль-Кальюн, доминирующей над столицей Сирии.

На этой гряде стоят телевизионные передатчики и РЛС, а под ней – главная позиция ПВО города Дамаска. Буквально в 200 метрах от института – больница. Научный центр в Барзе оказался единственным зданием, в который что-то попало. Частично он разрушен, имеются соответствующие фотографии. Но даже прозападные и работающие на Лондон структуры, в том числе и кураторы все тех же «белых касок», говорят о 70 сбитых ракетах из 100 выпущенных, что удивительно и парадоксально.

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Система ПВО Дамаска создавалась годами и никогда не ослабевала – просто потому, что она была изначально заточена против возможной атаки Израиля. А это – постоянная угроза. И именно эта система, над которой можно было смеяться как над устаревшей, потрепанной и побитой, тем не менее, сработала. И сработала более чем успешно. Несколько обозначенных американцами целей вообще отразили атаку без потерь. Аэродромы Шайрат и Джумейр сбили все летевшие на них ракеты до единой. При этом современные средства обороны в этом не участвовали.

В Сербии в 1999 году технически не было такой возможности обороны, в Белграде просто не создавали системы массированной ПВО – это было излишне. И тогда буквально каждое попадание считалось гигантским успехом, можно было засыпать и просыпаться под пропагандистский рефрен: «Данас наше авионе срушили су 29 натовских авиона» («Сегодня наши самолеты сбили 29 натовских самолетов»), – и точно знать, что это неправда. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. Никакого военного влияния на сирийскую политику и сирийскую армию американский удар не оказал. Действия ПВО Сирии Пентагон расценивает как «запоздавшие», но если это – «запоздавшие», то что такое своевременные?

Бессмысленность этой атаки была изначально определена и той диспозицией, на которую вышли войска западной коалиции. Как и предполагалось, основные силы со стороны Средиземного моря напрямую задействованы не были, поскольку могли войти в противодействие с зоной ответственности российских систем. Коалиция постаралась сделать все, чтобы не задеть ни одного русского – и даже ни одного перса, и потому все операции велись со стороны Персидского залива и Красного моря. Взлеты британских самолетов с Акротири были только имитацией, отвлекавшей внимание наших перехватчиков.

В сухом остатке американская пропагандистская машина получила очередной аргумент для внутреннего использования: «Мы разрушили структуру производства химического оружия». В США теперь могут сколько угодно надувать щеки, но практически нулевой результат атаки на Сирию в какой-то момент дойдет и до Трампа. Последуют ли за этим отставки представителей военного руководства – не факт. Но он вполне может попытаться повторить то, что не вышло с первого раза.