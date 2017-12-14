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14 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 22:21  |  vz.ru
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«Удар под дых американцам» требует от России большой осторожности

Фото: Brian Snyder/Reuters
Запрет на поставку в США ракетных двигателей и отказ от американских лекарств. Это только малая часть мер, которая обсуждается сейчас в Госдуме в качестве идей для законопроекта, призванного ответить на недружественные меры Вашингтона. Все бы хорошо, да только от них способны не менее сильно пострадать и российские компании. Как же избежать подобного риска? Подробности...
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Три неочевидных факта об ударе по Сирии

Атака на Сирию носит исключительно имитационный характерФото: Hassan Ammar/AP/ТАСС
Американцы ударили не только по Сирии – но и по российскому общественному мнению. Началось горячее обсуждение того, как должна ответить Россия, унизили нас или нет, поражение это или победа. Самое главное в этой ситуации – сохранять хладнокровие, способность к анализу ситуации и память о своей и мировой истории. Если мы будем исходить из этого, то из произошедшего 14 апреля можно будет сделать правильные выводы. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы Камова Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Москва рискует потерять важнейшего союзника в Латинской Америке

Бразилия постепенно погружается в хаосФото: Leonardo Benassatto/Reuters
«Куда пойдет Бразилия, туда пойдет и Латинская Америка», – заявил в свое время 37-й президент США Ричард Никсон. Эта фраза справедлива по сей день, и решающая битва за Бразилию приближается – США пытаются вернуть эту страну в сферу своего влияния. От выборов президента зависит, будем ли мы хоронить БРИКС или отпразднуем его воскрешение. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Трамп нанес по Сирии «новый», «умный», «красивый» удар

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Удар нанесен с пятницы на субботу, чтобы не было паники на рынках. Все успокаивают друг друга: «не туда ударили», «сбили столько то». А факт остается - удар ракетами трех стран был нанесен и мы должны дать ответ. Вопрос: какой? Подробности...
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Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»

Антон Крылов, журналист
Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг. Подробности...
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Западные правозащитники признали украинский режим «гибридным»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Новый отчет неправительственной международной организации Freedom House относительно Украины наводит на интересные размышления. Действительно ли Украина движется к диктатуре и, главное, к какой именно диктатуре. Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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          Три неочевидных факта об ударе по Сирии

          Атака на Сирию носит исключительно имитационный характер   14 апреля 2018, 21:00
          Фото: Hassan Ammar/AP/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          Американцы ударили не только по Сирии – но и по российскому общественному мнению. Началось горячее обсуждение того, как должна ответить Россия, унизили нас или нет, поражение это или победа. Самое главное в этой ситуации – сохранять хладнокровие, способность к анализу ситуации и память о своей и мировой истории. Если мы будем исходить из этого, то из произошедшего 14 апреля можно будет сделать правильные выводы.

          В американском ударе есть две, а то и три важных составляющих. С первыми двумя все просто – они касаются непосредственно Сирии и международной обстановки в целом. Третий касается России – точнее, нашего отношения к происходящему.

          С точки зрения хода сирийской войны никакого значения удары США иметь не будут. Атака на девять целей в Сирии не остановит ни шествия армии Асада к победе, ни продвижения к началу процесса мирного урегулирования. Победа Дамаска не вызывает никаких сомнений – а уход Асада, на котором первые годы войны настаивал Запад и большинство арабских стран, как был, так и остается пустыми мечтами его врагов.

          Позиции союзников Асада, России и Ирана от удара 14 апреля никак не изменятся – обе страны будут и дальше помогать центральной власти восстанавливать контроль над страной и принуждать оппозицию к переговорам. Турция, формально поддержавшая американский удар, не изменит своему курсу на совместные с Россией и Ираном действия по сирийскому урегулированию. Более того – в ответ на свою поддержку Анкара ждет от американцев долгожданных уступок по курдскому вопросу, и если их не будет в ближайшее время, американо-турецкие отношения вновь обострятся.

          На международной арене действия Трампа не произведут никакого серьезного эффекта.

          Участие в атаке Великобритании и Франции, как и моральная поддержка со стороны стран Евросоюза, ничего не значат – ведь это демонстрация все той же «атлантической солидарности», то есть геополитической зависимости европейских стран от США. При этом и европейцы, и все ближневосточные страны, включая тех, кто поддержал нынешний удар, прекрасно понимают – влияния США на Ближнем Востоке эта силовая акция не поднимет.

          Америка утратила немалую часть своих позиций – то есть никто не сомневается в наличии у нее огромной военной силы, но все видят отсутствие у нее стратегического плана действий не только по Сирии, но и на Ближнем Востоке в целом. Попытки разыграть иранскую и иерусалимскую карту, которые предпринимает Трамп, лишь усугубляют проблемы США в этом регионе и исламском мире в целом, который они вначале разворошили своим вторжением в Ирак и Афганистан, разгромом Ливии и игрой в «арабскую весну», а потом запутали и предали там всех, включая своих союзников. Демонстрационные удары по Сирии не компенсируют и части американских потерь – тем более, что все понимают имитационный характер американской атаки.

          Да, Трамп действительно хочет уйти из Сирии – то есть вытащить и те две тысячи военных и советников, которые, по сути, застряли на базах в пустыне и в курдских районах. Перспектив у них там никаких – и Трамп хочет увести их раньше, чем придется их эвакуировать, чтобы не допустить столкновения с турецкой армией или сирийскими войсками. Поэтому и удар 14 апреля воспринимается как не имеющий никакого отношения к военной составляющей сирийской войны – он нужен был Трампу для демонстрации своей крутости перед американцами. Которые, в отличии от арабов, способны в нее поверить – потому что ничего не понимают в происходящем на другом конце света.

          Один из ударов был нанесен по исследовательскому центру в Сирии, он привел к разрушениям, однако жертв среди сотрудников центра нет
          Но даже эта демонстрация крутости вызвана не воинственностью или авантюризмом Трампа – он просто вынужден искать любой способ переключения внимания американского общественного мнения с бесконечного сериала «Русские связи Трампа» на другую тему. Тем более, если эта тема позволяет показать ему свою независимость от русских, готовность идти чуть ли не на конфликт с Путиным.

          Это имитационный конфликт, что понимают умные люди даже в США. Дело не в том, что Трамп играет договорной матч с Путиным, а в том, что он пытается решить свои внутренние проблемы так, чтобы никоим образом не задеть русскую армию в Сирии, не вступить в конфликт с Путиным. Он исходит из того, что Путин это понимает – и наш президент действительно адекватно оценивает расстановку сил в США. Но понимают ли это в России в целом?

          И вот тут начинается самое интересное. Парадокс в том, что американский удар по Сирии оказывает самое болезненное воздействие на российское общественное мнение.

          «Где ответ? Нас специально проверяют на «слабо», а мы молчим. Это унижение великой державы, как они смеют бить по нашей Сирии? Посмели бы они обращаться так с СССР! Мы сейчас уступаем, а потом получим удар по Хмеймиму» – таких и подобных комментариев сегодня множество. Удивительно, как люди не видят – или не хотят видеть очевидного.

          Первое. Все наши заявления о нарушении международного права и осуждении агрессии, над которыми как над слабыми и неадекватными смеются «патриоты», есть просто элемент геополитической игры. Ее обязательная часть – дипломатическая, вербальная. Никакой другой она быть и не может. Россия не делает ставку на апелляцию к международному праву – она защищает свои национальные интересы всеми доступными способами. Странно было бы этого не замечать.

          Второе. Позициям России в мире удар никакого ущерба не нанесено – до 2015 года Запад считал, что Асад падет, а влияния России на Ближнем Востоке будет подорвано. Да и не только на Ближнем Востоке – после Крыма Россию попытались зажать в геополитический угол, заблокировать и демонизировать. Сегодня позиции России как на Ближнем Востоке, так и в мире сильнее, чем три года назад, война в Сирии по большому счету выиграна, а положение США не только на Ближнем Востоке, но и в мире в целом, существенно ослабло. Если оценивать ситуацию с геополитическом измерении, то мы наступаем – а США обороняются.

          Третье. Сравнение нападения на Сирию с ударом по России не просто глупо, но и смешно. Да, Сирия находится под нашей защитой – но мы пришли ей на помощь в тот момент, когда там уже шла полноценная война с участием сил, завязанных на самые разные страны. Мы выигрываем сирийскую войну – бесповоротно и поступательно. Американцы бьют не по нам – а по сирийским объектам, которые защищает поставленные нами системы ПВО. Бьют аккуратно и вовсе не для нанесения урона – и что, мы должны в ответ убивать их солдат на их базах в Сирии? Нынешнее российско-американское противостояние в Сирии даже близко не стоит с тем, что было во время вьетнамской войны. Хотя именно с той ситуацией стоит сравнить происходящее сейчас.

          Тогда мы помогали вьетнамцам воевать с американцами – во Вьетнаме находились тысячи наших советников и войска ПВО. Официально СССР не заявлял о своем участии во вьетнамской войне, но именно наши войны с помощью С-75 сбивали американские самолеты. Сейчас в Сирии официально мы вообще не воюем – там расположена наша военная база, есть советники и миротворцы. Мы не просто защищаем их, мы открытым текстом предупредили об ответном ударе в случае угрозы их жизни. Американцы все прекрасно поняли – и в результате в ходе ракетного удара не пострадал не только ни один русский, но даже ни один сириец.

          В связи с нынешними событиями часто вспоминают удары США по Югославии весной 1999-го – вот, мол, что хотят янки, то и делают. Хотя именно на примере Югославии видно, как изменился мир и вес в нем России за эти годы.

          Если уж и сравнивать 14 апреля с Югославией, то не с бомбежками, а с броском в Приштину нашего ВДВ летом 1999-го. Не в смысле умаления подвига батальона под командованием Евкурова, совершившего тот героический бросок, а в смысле последствий. Нынешний удар США по Сирии носит такой же символический и безнадежный характер, как тогдашнее взятие под наш контроль аэропорта столицы Косово – потому  что не может изменить ход истории. В 1999-м году Россия не могла ни защитить Сербию от натовских ракет и бомб, ни предотвратить отторжение от нее Косово, ни изменить ситуацию на Балканах в целом. В 2018 году США не могут ничего сделать  для того, чтобы нанести ущерб Сирии и нашим позициям как в этой стране, так и на Ближнем Востоке. А уж навредить самой России – тем более.


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