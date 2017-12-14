Трамп поиздевался над главой Пентагона из-за задержки удара по Сирии

Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом при подготовке авиаударов по территории Сирии и поиздевался над ним из-за задержки операции.

Так, Трамп якобы столкнулся с противодействием со стороны Мэттиса, который призывал к осторожности, чтобы избежать возможного конфликта с Россией, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные официальные лица в Белом доме.

Сообщается также, что администрация президента буквально круглосуточно занималась вопросами, связанными с Сирией, а Трамп позволял себе издеваться над задержками с планированием авиаударов и оказывал давление на Мэттиса, чтобы американские вооруженные силы оказали более широкий ответ на действия сирийского президента Башара Асада.

Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии.

Западные страны применили в Сирии 103 ракеты, в том числе Tomahawk («Томагавк»), сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. В США заявили, что все цели ракетного удара США были связаны с якобы имевшей место сирийской программой химического оружия. Более того, Пентагон не исключил продолжения ракетных ударов по Сирии.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.