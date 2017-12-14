Посол США рассказал о сверхдержавах в связи с ударами по Сирии

Перед нанесением ударов по сирийской территории Вашингтон связался с Москвой, чтобы уменьшить риск жертв среди российских военных и гражданского населения, заявил американский посол в Москве Джон Хантсман.

«Прежде чем предпринять какие-то действия, США связались с Россией с целью уменьшить риск жертв среди российских сил или гражданского населения», – заявил Ханстман, видеообращение которого опубликовано в Twitter.

Ханстман заявил, что все выбранные для поражения цели «однозначно являются частью нелегальной программы разработки химического оружия, развернутой президентом Асадом», передает РИА «Новости».

Он сослался на «многочисленные достоверные отчеты с места событий», заявляя, что 7 апреля в сирийской Думе якобы было применено химическое оружие. «Эти отчеты подтверждаются и ранее установленными фактами использования химоружия сирийским режимом», – заявил он, отметив, что союзники США «согласились с необходимостью совместного реагирования».

По словам американского посла, удары по Сирии не являются конфликтом между сверхдержавами. Он отметил, что своими действиями США «защищают принцип, который заключается в том, что недопустимо использовать химическое оружие нигде и никогда».

При этом Хантсман выразил надежду на дальнейшее взаимодействие с Москвой с целью не допустить «новых химических атак в Сирии».

Ранее сообщалось, что США, Великобритания и Франция предупредили Турцию перед началом операции в Сирии.

Напомним, «химатака» в сирийском городе Дума, о которой трубили западные СМИ, стала предлогом для ударов США, Британии и Франции по сирийской территории в ночь на субботу.

Между тем, в Минобороны сообщали, что 7 апреля в сирийском городе Дума имела место спланированная провокация, непосредственной организацией которой занималась Британия. России удалось найти непосредственных участников съемки видеоролика с «последствиями» так называемой химатаки в Думе и опросить их. До этого в Генштабе сообщали, что организация «Белые каски» разыграли перед камерами химическую атаку на мирных жителей в сирийской Думе.