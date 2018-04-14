Турция осталась довольна ударом коалиции США по Сирии

Анкара выразила удовлетворение ракетными ударами, нанесенными США, Великобританией и Францией по Сирии, говорится в заявлении МИД Турции.

«Выражаем удовлетворение проведенной в Сирии операцией США, Великобритании и Франции в ответ на химическую атаку в Думе, где погибло много мирных жителей. Есть серьезные подозрения, что эту атаку совершил сирийский режим. Использование оружия массового поражения, включая химическое, – это преступление против человечности. У международного сообщества нет сомнений в том, что сирийский режим использует химоружие», – передает РИА «Новости» заявление турецкого МИД.

В нем также говорится, что «эта операция против сирийского режима стала проявлением совести человечества».



«Список военных преступлений и преступлений против человечности, осуществленных режимом (президента Сирии) Башара Асада в период конфликта, который продолжается уже более семи лет, общеизвестен... Все мировое сообщество, в особенности, страны члены Совбеза ООН, должны согласовать совместные шаги в ответ на применение химического оружия», –заявили в турецком внешнеполитическом ведомстве.



Как отмечается в документе, «Турция верит, что подобные преступления не останутся без наказания, которое предотвратит повторение подобных инцидентов».



Тем временем пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Махир Унал заявил, что США, Великобритания и Франция предупредили Турцию перед началом операции в Сирии.

«США, Великобритания и Франция перед проведением операции в Сирии предупредили об этом Турцию», – передает ТАСС со ссылкой на агентство Ихляс слова Унала.



Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы, появились сообщения о разрушенных зданиях.

В США заявили, что все цели ракетного удара США якобы были связаны с сирийской программой химического оружия. Более того, Пентагон не исключил продолжения ракетных ударов по Сирии.

Сирийская армия сообщила, что авиаудар США не привел к человеческим жертвам.