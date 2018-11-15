Украина украла у нас наших же ребят, целое поколение

Пару дней назад приехал персонал из Одессы. Симпатичные улыбчивые парни, какими и должны быть одесситы. Говорю, наконец, я вижу в Москве улыбающихся людей.

Понятное дело, что много шутили на тему русско-украинской войны. А так же о том, как убедить родителей и подруг, что здесь не опасно ходить по улицам. Сначала я не понял, насколько это серьезно – они же одесситы, точно не самые патриотичные граждане Украины. Но потом пошли гулять и я увидел, какими удивлёнными глазами они смотрят на вылизанные тротуары, освещение домов, стеклянные остановочные комплексы с юсб-зарядками. На минимальное количество полиции и водителей, пропускающих пешеходов, пусть даже под страхом камеры.

– Прямо, как Европа, – говорят. – Мы-то думали, тут мрак. Тут же у вас полицейское государство.

– Ну, слушай, – отвечаю. – Полицейское государство - это и плохо и хорошо. Вот смотри, если ты идёшь по улице с украинским паспортом и не хочешь получить за это битой по голове, то полицейское государство тебе в этом помогает. А если ты хочешь дать битой при голове хо...лу, то мешает. Хотя я, конечно, утрирую. Перегибы есть, но вам они не будут заметны.

– А по всей России такой порядок или только в Москве?

– Не по всей. Есть регионы более и менее развитые. Страна большая. Цивилизация распространяется постепенно и если не будет большой войны, то, вероятно, покроет всю территорию. В начале двухтысячных Москва и Питер выделялись. Сейчас больше комфортных мест. Кубань, кстати, с украинцами, Татарстан, на востоке города.

– Цены большие. На еду, питье. А вот в магазинах меньше, машины дешёвые. Почему так?

– Потому что на Украине цены подняты на авто намеренно. И тут рынок большой. Сетям выгоднее. Но что вам должно быть понятно – это был рынок украинских продуктов и шмотья. Теперь его потеряли.

Мы гуляли по городу часа три. Говорили о таких вроде простых и очевидных вещах. Но парни смотрели удивлённо. Было понятно, что дома им была доступна чудовищно искажённая версия «русского мира». Типа той, где по улицам ходят пьяные медведи с балалайками. Не смейтесь! Это очень грустно.

Они украли у нас наших же ребят. Целое поколение. Большинство из них успели отслужить до майдана и теперь могут на катере брать приступом российские проливы. Совершенно не представляя себе Россию.

Как имам Шамиль, которого в почетном плену везли через всю страну в Петербург, был шокирован масштабами империи, с которой он воевал десятки лет. А в самой столице увидел Исакиевский собор и был шокирован. Он не знал, что такое может быть наяву, а не в раю.

Так и здесь. Но в данном случае это наши ребята.

– Так, пацаны, даю несколько вводных. В сравнении с Украиной есть отличия в поведении: на полицию не стартовать, разговаривать нормально, как со мной, нацменов не оскорблять, машины где попало не парковать, алкоголь до 23:00, штрафы везде большие.

– А не платить можно?

– Нельзя. В Одессе можно, потому что вы презираете государство Украина. Здесь культ государства, его принято уважать.

– Знаешь, Игорь, кажется я тоже начинаю его уважать...

Источник: Блог Игоря Димитриева