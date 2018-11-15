Украина украла у нас наших же ребят, целое поколение

Взгляд
27 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 17:15  |  vz.ru
Разделы

Как Запад способен навредить России в ответ на задержание украинских катеров

Украинская провокация в Азовском море бьет по рублюФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Прямое военно-морское столкновение Украины уже породило массу спекуляций по поводу возможной реакции Запада. Впрочем, не исключено, что и Украина, помимо объявления военного положения, предпримет новые антироссийские меры. Насколько опасными могут быть очередные антироссийские санкции – и к чему они приведут? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему кандидат в диктаторы Украины потерпел фиаско

Военный и церковный проекты Порошенко, которые должны были ему помочь в президентской гонке, находятся на разных стадиях провалаФото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press
Попытка Петра Порошенко сорвать сроки проведения выборов с помощью военного положения с треском провалилась. Сам он был вынужден маневрировать и отступать, прикрываясь желанием соблюсти демократические нормы. Таким образом, спектакль с «великим морским походом», в ходе которого пострадали украинские моряки, был разыгран зря. Каковы теперь перспективы крайне непопулярного президента Украины? Подробности...
Перейти а раздел…

Как космическая отрасль возрождается после катастрофы

Создатели космической техники полны энтузиазма, но работы у них непочатый крайФото: Шамиль Жуматов/Reuters/РИА Новости
Кризис космической отрасли России виден невооруженным глазом. Жалобы главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на почти полное отсутствие у отрасли современного оборудования мало кого удивляют. Однако есть целый ряд признаков того, как обновляются космические предприятия, меняется их организационная структура и появляется надежда на обновление. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Тайвань остановил всемирный гей-парад

Гей-свадьбы на Тайване можно будет играть и дальше, вопреки решению народаФото: Pichi Chuang/Reuters
Западная либеральная элита изумлена исходом референдума по гей-бракам, состоявшегося на Тайване. Хотя этот остров, как считается, подвержен сильному политическому влиянию США, большинство его жителей потребовали сохранить традиционную семью. Таким образом победоносное шествие легализации гей-браков по планете застопорилось. Почему же глубокая американизация общества не помогла гей-лобби победить? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Украина украла у нас наших же ребят, целое поколение

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Пару дней назад приехал персонал из Одессы. Улыбчивые парни, какими и должны быть одесситы. – Прямо, как Европа, – говорят. – Мы то думали, тут мрак. Было понятно, что дома им была доступна чудовищно искажённая версия «русского мира». Подробности...

Атака на религию идет по всему миру

Сергей Худиев, публицист, богослов
На Украине государство создает под себя, в своих политических целях, церковную структуру, а другую церковную структуру объявляет «щупальцами врага», которые надо «обрубить». Власти США горячо поддерживают весь процесс. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Что делать, если ваш банк внезапно сошел с ума

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
С утра прекрасные новости – банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей и угрожают заблокировать карты, если не скинуть им подтверждающие документы. Так вот, краткая памятка для тех, кому лень читать пресловутые статьи. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев

    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

      Перейти а раздел…

      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
      Подробности...

      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
      Подробности...

      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев
        Перейти а раздел…
        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Венгрия отказала США в экстрадиции двух россиян
          На задержанном бронекатере ВМС Украины заметили пробоину от снарядаПесков назвал действия пограничников в конфликте с Украиной «умиротворением»В Калининграде осквернили могилу КантаБелоруссия отказалась продлевать действие ввозных пошлин ЕАЭС
          Шарий назвал итоги голосования в Раде полупобедой ПорошенкоМедведев объяснил, зачем Порошенко понадобилась провокация на мореПоявились подробности романа короля Малайзии и «Мисс Москва»ВТБ пригрозил Порошенко судом
          Во въезде на Украину в понедельник отказали трем десяткам россиянСоловьев прокомментировал допрос украинских военнослужащихДоренко рассказал о возмутившем его задании для школьниковРоссийские казаки объединились в единое сообщество

          Главная тема


          Почему кандидат в диктаторы Украины потерпел фиаско

          подоплека провокации


          Украинский моряк проговорился о приказе открывать огонь по российским кораблям

          блокировка карт


          Эксперт оценил сообщения о требовании банков обосновывать переводы до 1 тыс. рублей

          протечки на космодроме


          На стартовом столе Восточного обнаружили критический дефект

          Видео

          «пойдет по беспределу»


          Погребинский сказал, от кого зависит будущее Порошенко

          «слишком обременительно»


          Выяснилось, что помешало Украине применить авиацию для поддержки своих кораблей

          глобальный лидер


          Зачем Китай вкладывает деньги в самые бедные страны мира

          инцидент у берегов Крыма


          Запад раскусил провокацию Порошенко

          новые антироссийские меры


          Как Запад способен навредить России в ответ на задержание украинских катеров

          Мировой жандарм


          Кирилл Бенедиктов: В Интерполе против России Вашингтон вел грязную игру

          морская провокация


          Лев Пирогов: Как Вашингтон натравливают Украину на Россию

          «почему же снимает порнуху?»


          Дмитрий Дабб: Бертолуччи вызывал у советской цензуры тяжелый разрыв шаблона

          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?


          Игорь Димитриев

          Украина украла у нас наших же ребят, целое поколение

          Игорь Димитриев
          политический эмигрант
          		27 ноября 2018, 16:45

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Пару дней назад приехал персонал из Одессы. Симпатичные улыбчивые парни, какими и должны быть одесситы. Говорю, наконец, я вижу в Москве улыбающихся людей.

          Понятное дело, что много шутили на тему русско-украинской войны. А так же о том, как убедить родителей и подруг, что здесь не опасно ходить по улицам. Сначала я не понял, насколько это серьезно – они же одесситы, точно не самые патриотичные граждане Украины. Но потом пошли гулять и я увидел, какими удивлёнными глазами они смотрят на вылизанные тротуары, освещение домов, стеклянные остановочные комплексы с юсб-зарядками. На минимальное количество полиции и водителей, пропускающих пешеходов, пусть даже под страхом камеры.

          – Прямо, как Европа, – говорят. – Мы-то думали, тут мрак. Тут же у вас полицейское государство.

          – Ну, слушай, – отвечаю. – Полицейское государство - это и плохо и хорошо. Вот смотри, если ты идёшь по улице с украинским паспортом и не хочешь получить за это битой по голове, то полицейское государство тебе в этом помогает. А если ты хочешь дать битой при голове хо...лу, то мешает. Хотя я, конечно, утрирую. Перегибы есть, но вам они не будут заметны.

          – А по всей России такой порядок или только в Москве?

          Фото: Александр Вильф/РИА Новости

          – Не по всей. Есть регионы более и менее развитые. Страна большая. Цивилизация распространяется постепенно и если не будет большой войны, то, вероятно, покроет всю территорию. В начале двухтысячных Москва и Питер выделялись. Сейчас больше комфортных мест. Кубань, кстати, с украинцами, Татарстан, на востоке города.

          – Цены большие. На еду, питье. А вот в магазинах меньше, машины дешёвые. Почему так?

          – Потому что на Украине цены подняты на авто намеренно. И тут рынок большой. Сетям выгоднее. Но что вам должно быть понятно – это был рынок украинских продуктов и шмотья. Теперь его потеряли.

          Мы гуляли по городу часа три. Говорили о таких вроде простых и очевидных вещах. Но парни смотрели удивлённо. Было понятно, что дома им была доступна чудовищно искажённая версия «русского мира». Типа той, где по улицам ходят пьяные медведи с балалайками. Не смейтесь! Это очень грустно.

          Они украли у нас наших же ребят. Целое поколение. Большинство из них успели отслужить до майдана и теперь могут на катере брать приступом российские проливы. Совершенно не представляя себе Россию.

          Как имам Шамиль, которого в почетном плену везли через всю страну в Петербург, был шокирован масштабами империи, с которой он воевал десятки лет. А в самой столице увидел Исакиевский собор и был шокирован. Он не знал, что такое может быть наяву, а не в раю.

          Так и здесь. Но в данном случае это наши ребята.

          – Так, пацаны, даю несколько вводных. В сравнении с Украиной есть отличия в поведении: на полицию не стартовать, разговаривать нормально, как со мной, нацменов не оскорблять, машины где попало не парковать, алкоголь до 23:00, штрафы везде большие.

          – А не платить можно?

          – Нельзя. В Одессе можно, потому что вы презираете государство Украина. Здесь культ государства, его принято уважать.

          – Знаешь, Игорь, кажется я тоже начинаю его уважать...

          Источник: Блог Игоря Димитриева


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Атака на религию идет по всему миру

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          На Украине государство создает под себя, в своих политических целях, церковную структуру, а другую церковную структуру объявляет «щупальцами врага», которые надо «обрубить». Власти США горячо поддерживают весь процесс. Подробности...
          Обсуждение: 16 комментариев

          Что делать, если ваш банк внезапно сошел с ума

          Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
          С утра прекрасные новости – банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей и угрожают заблокировать карты, если не скинуть им подтверждающие документы. Так вот, краткая памятка для тех, кому лень читать пресловутые статьи. Подробности...
          Обсуждение: 9 комментариев

          Гребенщиков не даёт СССР окончательно распасться

          Антон Крылов, журналист
          В том, что кто-то из-за «украинского вопроса» не может читать Захара Прилепина или слушать «Океан Эльзы», виноваты не Прилепин и Вакарчук. Но между БГ и вышеупомянутыми авторами есть одно серьёзное различие. Подробности...
          Обсуждение: 7 комментариев

          Бертолуччи вызывал у советской цензуры тяжелый разрыв шаблона

          Дмитрий Дабб, кинокритик
          Советский интеллигент любил не совсем того Бертолуччи, каким он был на самом деле. Тема секса занимает в его кино столь же важное место, что и лысина Де Фюнеса в комедиях с Де Фюнесом: можно, конечно, и без нее обойтись, но это будут уже совсем другие фильмы. Подробности...
          Обсуждение: 29 комментариев

          Украина – это плохой мальчик, который задирает прохожих

          Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          Смысл провокации: президент маленькой державы получает возможность ввести чрезвычайное положение, отменить выборы, сохранив возможность «поцаревать» еще, а наши геополитические «партнеры» смогут ужесточить санкции в ответ на «агрессию». Подробности...
          Обсуждение: 48 комментариев

          Очень глупый план Порошенко

          Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
          Речь идет не о военном положении. Речь идет о попытке государственного переворота, который планирует Петр Порошенко и его ближайшее окружение с целью сохранить свою власть и избежать неминуемого поражения на выборах. Подробности...
          Обсуждение: 9 комментариев

          Изнасилованное Майданом общество не сможет помешать «демократии»

          Андрей Манчук, политолог
          Военное положение отменяет не только проведение выборов. В этот период критика власти становится преступлением. Но это, конечно, не диктатура – диктатура там, за поребриком. Смотрите, не перепутайте. Подробности...
          Обсуждение: 8 комментариев

          Что делать, когда ты один, как советская продавщица

          Дмитрий Ольшанский, публицист
          Когда в твоей жизни начинаются дни рождения, цифры которых тебе уже неинтересно озвучивать, позади образуется гора прошлого. Откуда ты вышел однажды, вытаскивая последние вещи, и уже не вернешься. Подробности...
          Обсуждение: 36 комментариев

          Белый дом дает индульгенцию на политические убийства

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          По сути, Вашингтон признал, что союзное государство устранило своего врага, но решил не отказывать ему в протекции. За закрытыми дверями, возможно, саудовским товарищам и скажут пару ласковых, но мировому сообществу послан сигнал. Подробности...
          Обсуждение: 5 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............