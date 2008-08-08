Давай, Бабченко! Составляй списочек

Спрашивал, что там с фигурантами «списка Бабченко». Как и ожидалось, с ними, как и с самим Бабченко, все хорошо. Между тем без такого списка изменение ситуации на Украине невозможно.

Не знаю, о чем думают умеренные реваншисты, но, подозреваю, при любой попытке вернуться во власть их разорвут. Если без списка.

Смотрите, что происходило в украинской политике все эти десятилетия.

Как известно, уровень доверия к институтам власти и партиям всегда был небольшой. Потому основным движущим мотивом для избирателя был выбран негатив. То есть гражданин голосовал не за политика, а против. Не за Ющенко, а против Януковича. Не за Януковича, а против Ющенко. И политики научились работать в таком векторе. С этим понятно.

Основным содержанием политики стала ненависть. Но такая система всегда требует увеличения дозы. Человек привыкает к накалу страстей, и для того, чтоб его мобилизовать, нужно чуть больше жести. Да и жизнь слаще не становится, бытовые проблемы отвлекают от телевизора. Но ничего. В какой-то момент ненависть стали добывать из бытового раздражения: шел, упал, сломал ногу, виноват Иван Иванов. Рационализируют эти эмоции специальные люди, лидеры общественного мнения.

К 2013 году в данном амплуа работало большинство журналистов, блогеров, экспертов и политиков. Они научились конвертировать волны бытовой ненависти в собственный рейтинг. Но с началом войны они вообще как взлетели к успеху.

Миллионы людей, десятки миллионов, скрипят зубами от ненависти, безработицы и бытовых проблем. А ты знай сиди в телевизоре и рационализируй. Говори, кто в этом виноват и почему. Народ в восторге: «Вот оно что! Как сказал, а! Я вот всегда подозревал, но он так ясно выразил». И, что интересно, тем успешнее эти деятели, чем хуже восхищенному народу, чем острее проблемы.

Понятно, властители дум давно вошли во вкус. Они научились не просто рационализировать ненависть, а и направлять ее в нужную сторону. Мочить сепаров, мордорцев, не снижать накал борьбы! Отмажут от тюрьмы, оправдают преступление, закроют на что-то глаза. Легко! У кого капает «лаве», кого русские в интернете чем-то обидели, а кто просто сволочь.

Понятно, что это чьи-то дети и мужья. Но эти ребята пришли к успеху на разжигании ненависти и так просто рот не закроют. Я думаю, на всю страну их несколько сотен.

Понятно, что в списке не должно быть всех. Достаточно нескольких десятков. Чтоб остальным вернуться к реальности. Давай, Бабченко! Составляй списочек. Всего несколько десятков сволочей, а сколько судеб будут спасены.

Они и сами мечтают свалить. Только повод дай.

Источник: Блог Игоря Димитриева