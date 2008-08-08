Давай, Бабченко! Составляй списочек

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Минск придумал новый способ жульничества с российской нефтью

Нефтяная война между Россией и Белоруссией набирает обороты Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Россия и Белоруссия вступили в очередную словесную перепалку, и она весьма напоминает серию других подобных конфликтов между двумя союзниками. Речь идет об условиях поставок российских энергоносителей. Похоже, Минск изобрел новую схему жульничества, позволяющую зарабатывать на перепродаже российской собственности. Подробности...
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Создатели «Самарского чуда» научились делать невозможное

Успешное спасение проекта стадиона «Самара Арена» помогло Дмитрию Азарову выработать план санации экономики всей Самарской областиФото: Максим Богодвид/РИА Новости
«У нас действительно был период, когда самарские производители вдруг оказались почему-то неконкурентоспособными. Сегодня мы ситуацию эту исправляем», – говорит врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. За девять месяцев ему удалось невозможное: мобилизовать подрядчиков и завершить стройку футбольного стадиона к ЧМ-2018. Теперь успешный опыт «Самара Арены» должен стать рецептом экономического оздоровления всего региона. Подробности...
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Зачем российской армии понадобился конвертоплан

Пока в России выпускают только гражданские конвертопланы-беспилотники, но через 5 лет ожидаются и военныеФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Российский ВПК попытается догнать Америку в одном из слабых своих направлений: анонсировано создание российского конвертоплана – гибрида самолета и вертолета. В США такая техника летает давно, у нас в стране схожие проекты угасли вместе с СССР. Какие возможности способна дать подобная машина российской армии? Подробности...
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Что ждет Минские соглашения после убийства Захарченко

Захарченко был одним из последних подписантов «Минска-2», все еще имевших отношение к Минскому процессуФото: Егор Еремов/РИА Новости
Убийство главы ДНР Александра Захарченко ставит под угрозу не только выполнение Минских соглашений, но и само их существование. Это прекрасно понимают и в Москве, и в европейских столицах, которые отреагировали на смерть Захарченко совсем не так, как хотелось бы Киеву. На ближайшем заседании в Минске Россия потребует международного расследования гибели Захарченко. Как будут развиваться события после теракта в Донецке? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Как сделать Дальний Восток своим для России

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеы ВЗГЛЯД
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Давай, Бабченко! Составляй списочек

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Да, это чьи-то дети и мужья. Но эти ребята пришли к успеху на разжигании ненависти и так просто рот не закроют. На всю страну их несколько сотен. Но для списка достаточно нескольких десятков. Подробности...

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          Игорь Димитриев

          Давай, Бабченко! Составляй списочек

          Игорь Димитриев
          политический эмигрант
          		4 сентября 2018, 17:29

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          Спрашивал, что там с фигурантами «списка Бабченко». Как и ожидалось, с ними, как и с самим Бабченко, все хорошо. Между тем без такого списка изменение ситуации на Украине невозможно.

          Не знаю, о чем думают умеренные реваншисты, но, подозреваю, при любой попытке вернуться во власть их разорвут. Если без списка.

          Смотрите, что происходило в украинской политике все эти десятилетия.

          Как известно, уровень доверия к институтам власти и партиям всегда был небольшой. Потому основным движущим мотивом для избирателя был выбран негатив. То есть гражданин голосовал не за политика, а против. Не за Ющенко, а против Януковича. Не за Януковича, а против Ющенко. И политики научились работать в таком векторе. С этим понятно.

          Основным содержанием политики стала ненависть. Но такая система всегда требует увеличения дозы. Человек привыкает к накалу страстей, и для того, чтоб его мобилизовать, нужно чуть больше жести. Да и жизнь слаще не становится, бытовые проблемы отвлекают от телевизора. Но ничего. В какой-то момент ненависть стали добывать из бытового раздражения: шел, упал, сломал ногу, виноват Иван Иванов. Рационализируют эти эмоции специальные люди, лидеры общественного мнения.

          К 2013 году в данном амплуа работало большинство журналистов, блогеров, экспертов и политиков. Они научились конвертировать волны бытовой ненависти в собственный рейтинг. Но с началом войны они вообще как взлетели к успеху.

          Миллионы людей, десятки миллионов, скрипят зубами от ненависти, безработицы и бытовых проблем. А ты знай сиди в телевизоре и рационализируй. Говори, кто в этом виноват и почему. Народ в восторге: «Вот оно что! Как сказал, а! Я вот всегда подозревал, но он так ясно выразил». И, что интересно, тем успешнее эти деятели, чем хуже восхищенному народу, чем острее проблемы.

          Понятно, властители дум давно вошли во вкус. Они научились не просто рационализировать ненависть, а и направлять ее в нужную сторону. Мочить сепаров, мордорцев, не снижать накал борьбы! Отмажут от тюрьмы, оправдают преступление, закроют на что-то глаза. Легко! У кого капает «лаве», кого русские в интернете чем-то обидели, а кто просто сволочь.

          Понятно, что это чьи-то дети и мужья. Но эти ребята пришли к успеху на разжигании ненависти и так просто рот не закроют. Я думаю, на всю страну их несколько сотен.

          Понятно, что в списке не должно быть всех. Достаточно нескольких десятков. Чтоб остальным вернуться к реальности. Давай, Бабченко! Составляй списочек. Всего несколько десятков сволочей, а сколько судеб будут спасены.

          Они и сами мечтают свалить. Только повод дай. 

          Источник: Блог Игоря Димитриева


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