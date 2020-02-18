Генералам ЛНР нельзя отмалчиваться

Друг с Донбасса общался с журналистом одного из западных информагентств. Они впервые обратили внимание на ситуацию с обстрелами на линии разделения. Пишет мне: «Но прикол в том, что в нынешнем контексте ЛНР выглядит агрессором, потому что источник один – минобороны Украины, а Луганск до этого не делал заявлений, которые бы показали, что их ответка была правомерной. А посты в телеге не считаются. И из-за этого вакуума будут верить теперь Киеву».

Понимаете, уже сколько раз проводили круглые столы, тренинги, объясняли генералам, что нельзя отмалчиваться и делать вид, что ничего не происходит. Говорили, что информационная война зачастую важнее стрельб.

Сапоги еще и стали проводить тренинги журналистов с отжиманиями и построениями на плацу. А репортеров перестали пускать на передовую.

А ведь это так просто: когда каждый занимается своим делом!

Как ситуация в Донбассе выглядит для сотрудников западных информагентств, даже пытающихся быть объективными, которые мониторят заявления сторон:

– В Москве: каждая калинка считает Минские договоренности безальтернативными и работающими. Все хорошо, надо продолжать конструктивное сотрудничество, налаживать партнерские отношения.

– В Луганске: обстрелов не зафиксировано. А если и были, то показалось, потому что начальство не может ошибаться.

– В Киеве: при первых же потерях созывают СНБО, объявляют военное положение и призывают бороться с агрессором. Ну и гляньте карту: какого размера Россия, какого Украина и где ЛДНР. Все понятно.

Что пишут после этого западные журналисты, вы можете догадаться. Даже, повторю, если они ничего против русских не имеют. А мы про необъективное отношение проклятых буржуинов. Просто за шесть лет надо было умнеть, а не наоборот.

Источник: телеграм-канал «Русский ориенталист»