Журналисты телеканала «Прямой» Матвей Ганапольский и Евгений Киселев в эфире заявили, что сотрудники украинских правоохранительных органов сообщили им о списке людей, которым якобы грозит опасность из России.

«Это была встреча, связанная, скажем так, с делом Бабченко, и, во-вторых, с вопросами безопасности журналистов, которые работают в Украине сейчас», – сказал Ганапольский, передает «Интерфакс».

По его словам, на встрече присутствовали представители разных правоохранительных органов. Ганапольский утверждает, что они провели «гигантскую работу, чтобы Бабченко не погиб».

Ведущий рассказал, что присутствующие на встрече «подписали специальную бумагу о неразглашении, поэтому скажем только то, что можно сказать». По его утверждению, силовики предупредили журналистов, что те, кто якобы организовывал покушение на Бабченко, будут пытаться «совершить реванш, поэтому всем надо быть внимательными».

Российский журналист Киселев заявил, что мероприятие не было закрытым брифингом для избранных. «Речь действительно шла, в том числе, о нашей личной безопасности», – сказал он.

По его словам, в списке, о котором ранее говорил на брифинге глава СБУ Василий Грицак, порядка 30 фамилий журналистов людей других профессий, которые живут и работают на Украине. Киселев добавил, что они «настолько неугодны российскому правящему режиму, что там хотят их смерти».

«Я не знаю всех имен, которые есть в этом списке, но у меня не было сомнений, что моя фамилия там есть», – отметил журналист.

Ганапольский уточнил, что в этом списке 47 фамилий. «Нам дали ознакомиться, чтобы показать серьезность этого дела, с некоторыми материалами, которые, кстати, потом будут показаны. И я сделал вывод..., это действительно была серьезная история, с оплаченными деньгами... с целью убийства Бабченко», – заявил он.

В пятницу генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что список потенциальных жертв, которых якобы собирались убить вместе с журналистом Аркадием Бабченко, насчитывает 47 человек, а не около 30, как говорилось ранее.

Отметим, украинский и российский журналист Матвей Ганапольский ранее заявлял, что Крым вновь отойдет под контроль Киева, и тогда власти Украины смогут пользоваться построенным Россией Крымским мостом.