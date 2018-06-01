Названы следующие после Бабченко в «расстрельном списке», о котором говорила СБУ

Взгляд
1 июня, пятница  |  Последнее обновление — 23:17  |  vz.ru
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Торговая война США и ЕС угрожает важным российским интересам

США начали перекраивать торговлю с ЕС Фото: Benoit Tessier/Reuters
Торговая война США с ЕС стартует в ночь на 1 июня. Дональд Трамп вводит в действие отсроченные ранее пошлины на европейскую сталь и металл. Евросоюз уже рассказал, что сделает в ответ. Это событие в ЕК уже окрестили черным днем в мировой торговле – и оно может иметь самые печальные последствия в том числе для России. Подробности...
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Почему «буйные московские девушки» бросают вызов обществу

Кира Майер в зале судаФото: twitter.com/sledcom_rf
В Москве поймали очередную «Мару Багдасарян» – 24-летнюю «модель» под псевдонимом Кира Майер. Как и ее прототип, она ездила по городу без прав и всячески рекламировала себя в соцсетях. Почему часть молодежи в упор не замечает государство, бросает ему вызов или просто считает себя выше закона? Подробности...
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Как Крымский мост изменил жизнь крымчан

Паломничество любителей селфи: одни отъезжают, другие приезжают – паркуются прямо на обочине. Номера краснодарские, ростовские, Ставропольский крайФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост способен восхитить даже того, кто живет на другом конце земного шара. Но для тех, кого он соединил с «большой землей», друзьями и родственниками, новыми возможностями, это не просто грандиозное сооружение. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Керчи, чтобы узнать, как изменилась жизнь крымчан с появлением моста, о чем они мечтают и о чем печалятся. Подробности...
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Зачем Израилю нужно еще одно государство на Ближнем Востоке

У евреев достаточно тесные связи с курдамиФото: Ako Rasheed/Reuters
Общеизвестно, что курды – наиболее крупный этнос, не имеющий собственного государства. Но поддержать курдов в стремлении это государство заполучить пока готова только одна страна мира – Израиль. Вопрос о признании независимости Курдистана уже вынесен на обсуждение парламента. Но зачем нужен Израилю независимый Курдистан? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Кого возбуждают тупые бабы

Антон Крылов, журналист
Сохраняющаяся популярность разнообразных курсов «идеальных жен» и текстов на тему «Как выйти замуж» показывает, что усилия феминисток по дискредитации института брака явно недостаточны. Подробности...

Трейдеров волнует не цена на нефть, а динамика

Сергей Кузнецов, кандидат социологических наук
Дональд Трамп за одно утро может двумя безответственными сообщениями в «Твиттере» дважды изменить направление стоимости черного золота. Подробности...

День, когда можно и нужно сказать о своих чувствах ребенку

Виктория Федотова, журналист
Международный день защиты детей вызывал у меня массу вопросов, когда я сама была ребенком: от чего и кто меня защищает? Почему именно 1 июня и только один день? С чего вдруг праздник придумали и кто? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
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          Названы следующие после Бабченко в «расстрельном списке», о котором говорила СБУ

          1 июня 2018, 22:00

          Текст: Алексей Ласнов

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          Журналисты телеканала «Прямой» Матвей Ганапольский и Евгений Киселев в эфире заявили, что сотрудники украинских правоохранительных органов сообщили им о списке людей, которым якобы грозит опасность из России.

          «Это была встреча, связанная, скажем так, с делом Бабченко, и, во-вторых, с вопросами безопасности журналистов, которые работают в Украине сейчас», – сказал Ганапольский, передает «Интерфакс».

          По его словам, на встрече присутствовали представители разных правоохранительных органов. Ганапольский утверждает, что они провели «гигантскую работу, чтобы Бабченко не погиб».

          Ведущий рассказал, что присутствующие на встрече «подписали специальную бумагу о неразглашении, поэтому скажем только то, что можно сказать». По его утверждению, силовики предупредили журналистов, что те, кто якобы организовывал покушение на Бабченко, будут пытаться «совершить реванш, поэтому всем надо быть внимательными».

          Российский журналист Киселев заявил, что мероприятие не было закрытым брифингом для избранных. «Речь действительно шла, в том числе, о нашей личной безопасности», – сказал он.

          По его словам, в списке, о котором ранее говорил на брифинге глава СБУ Василий Грицак, порядка 30 фамилий журналистов людей других профессий, которые живут и работают на Украине. Киселев добавил, что они «настолько неугодны российскому правящему режиму, что там хотят их смерти».

          «Я не знаю всех имен, которые есть в этом списке, но у меня не было сомнений, что моя фамилия там есть», – отметил журналист.

          Ганапольский уточнил, что в этом списке 47 фамилий. «Нам дали ознакомиться, чтобы показать серьезность этого дела, с некоторыми материалами, которые, кстати, потом будут показаны. И я сделал вывод..., это действительно была серьезная история, с оплаченными деньгами... с целью убийства Бабченко», – заявил он.

          В пятницу генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что список потенциальных жертв, которых якобы собирались убить вместе с журналистом Аркадием Бабченко, насчитывает 47 человек, а не около 30, как говорилось ранее.

          Отметим, украинский и российский журналист Матвей Ганапольский ранее заявлял, что Крым вновь отойдет под контроль Киева, и тогда власти Украины смогут пользоваться построенным Россией Крымским мостом.


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