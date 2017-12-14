Ганапольский рассказал о планах Киева на Крымский мост

Украинский и российский журналист Матвей Ганапольский считает, что Крым вновь отойдет под контроль Киева, и тогда власти Украины смогут пользоваться построенным Россией Крымским мостом.

«Они сейчас строят Крымский мост. Ну, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом», – сказал журналист в эфире «5 канала».

По его словам, «проблемы» в появлении моста нет, поскольку он строился за российский счет. «Пусть [строят] не за наш счет, а за их», – добавил ведущий.

Матвей Ганапольский – ведущий радиостанции «Эхо Москвы», в 2014 году переехал в Киев и получил гражданство Украины.

Отметим, на Украине не впервые озвучат планы в отношении Крымского моста, само существование которого они признали не так давно. Так, свою акцию на мосту планируют провести украинские националисты. Кроме того, на Украине заявляли, что Москва должна передать Крымский мост некому международному «консорциуму» в виде «компенсации» за «оккупацию» полуострова. Газета ВЗГЛЯД писала, что у Украины нет правовых оснований на требование контрибуций.