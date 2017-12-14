У Украины нет правовых оснований на требование контрибуций

Украинские претензии на получение Крымского моста – это популизм. Ни о какой контрибуции Украине от России не может быть и речи, тем более что она так держится за договор о дружбе с РФ, заявила газете ВЗГЛЯД член Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя заявление Рефата Чубарова о необходимости передать Крымский мост «специальному международному консорциуму».

«Какие бы объекты в РФ ни понравились украинским политикам, правовых оснований для взыскания с России какой бы то ни было контрибуции в пользу Украины нет», – подчеркнула сенатор, напомнив, что «контрибуцией» именуются средства, выплачиваемые государством, проигравшим в вооруженном конфликте, государству-победителю.

Кроме того, между Россией и Украиной действует Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. «Украина, объявившая Россию на весь мир государством-агрессором, настойчиво держится за этот действующий Договор», – отметила Ковитиди.

Так, она напомнила, как вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев не намерен денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Украина, «наоборот, намерена требовать от России выполнения положения этого документа», подчеркивала Геращенко. В том, что договор должен быть продлен после истечения срока его действия, уверен и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Так что «заявление лидера запрещенной в России организации по Крымскому мосту носит исключительно эмоционально-популистский характер и не имеет никаких политических и правовых последствий», резюмировала сенатор.

Напомним, ранее в пятницу лидер запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа**», депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров заявил, что Москва должна передать Крымский мост «консорциуму» в виде «компенсации» за «оккупацию» полуострова. «Мост – это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине», – подчеркнул он. Чубаров также добавил, что сейчас на Украине обсуждают возможность введения санкций против людей, которые едут в Крым.