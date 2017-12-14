Украинские националисты планируют провести на Крымском мосту акцию «Смерть России»

Глава радикальных националистов из «Добровольческого движения ОУН*» Николай Коханивский заявил, что его организация собирается провести акцию на Крымском мосту.

«Очень может быть, что на Крымском мосту появится какой-то плакат, например с надписью «Смерть России» или «Крым – Украина», – цитирует «Обозреватель» националиста.

Коханивский при этом заявил, что «Смерть России» – «актуальный на сегодня лозунг» на Украине.

По его утверждению, Россия в нынешнем ее виде «должна исчезнуть». «Вместо этого должны возникнуть несколько отдельных стран – например, Татарстан, Башкирия, Республика Сибирь, Республика Урал», – сказал радикал.

Он также пригрозил, что «Добровольческое движение ОУН*» на этом не остановится. «Это могут быть разные меры», – подчеркнул Коханивский.

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников заявлял, что силовики полностью контролируют обстановку в районе Крымского моста и готовы пресечь попытки диверсий.

Власти Украины и отдельные украинские радикалы уже не раз грозили устроить на мосту диверсии. В конце прошлого года экс-заместитель начальника генштаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко назвал Крымский мост уязвимым для ударов военной авиации, а также для ракет наземного и морского базирования.

Ранее националисты из «Добровольческого движения ОУН» уже грозили терактами, обещав устроить их в день открытия Крымского моста. Радикалы обещали атаки на российские дипмиссии на Украине и за ее пределами.