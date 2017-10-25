Глава ФСБ ответил на угрозы устроить теракт в районе Крымского моста

Российские правоохранители контролируют обстановку в районе Крымского моста и готовы отразить угрозу терактов, в том числе со стороны Украины, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, глава ФСБ Александр Бортников.

«Силовыми структурами организован контроль обстановки в акватории Керченского пролива и в воздушном пространстве над ней, их силы и средства подготовлены к согласованным действиям при возникновении угрозы террористических посягательств на возводимые объекты, в том числе со стороны приверженцев радикальных идеологий, а также спецслужб и националистических организаций Украины, вынашивающих намерение совершить диверсии на территории Крымского полуострова», – сказал Бортников, передает РИА «Новости».

Он назвал антитеррористическую защиту Крымского моста одним из приоритетов в совершенствовании общегосударственной системы противодействия терроризму.

По его словам, с учетом ожидаемого открытия автомобильного движения по Крымскому мосту субъектам транспортной инфраструктуры, организациям-застройщикам и заинтересованным государственным органам необходимо обеспечить транспортную безопасность перехода в соответствии с требованиями, предъявляемыми как к эксплуатируемым, так и к строящимся объектам.

В марте один из лидеров запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа*» Ленур Ислямов, инициировавший блокаду Крыма, рассказал о планах препятствования движению транспорта по Крымскому мосту.

Летом 2016 года сообщалось, что Ислямов готовил диверсию в Керченском проливе для разрыва паромного сообщения между полуостровом и материковой Россией. В последний момент операция была сорвана по техническим причинам: из-за поломки одного из кораблей, которые под видом рыбацких должны были выйти в море и выполнить операцию по блокированию пролива.

Напомним, строящиеся объекты в Керченском проливе будут охранять боевые водолазы Росгвардии. Кроме того, безопасность Крымского моста будут обеспечивать беспилотники.