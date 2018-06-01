Луценко резко увеличил число потенциальных жертв «убийцы Бабченко»

Список потенциальных жертв, которых якобы собирались убить вместе с журналистом Аркадием Бабченко, насчитывает 47 человек, а не около 30, как говорилось ранее, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Большинство из этих лиц журналисты, и не только они. Обсуждая, кто в списке, организатор третьему лицу сказал, тут и 1 млн маловато, взял бы и за 3 млн, а в среднем 300 тыс. Это циничный разговор», – цитирует Луценко «112 Украина».

Также украинский генпрокурор отметил, что его в списке нет, добавив, что после передачи задатка в 15 тыс. долларов Борис Герман во второй раз встретился с Алексеем Цимбалюком и передал ему еще 1 тыс. долларов на приобретение пистолета и сообщил, что жертв должно быть больше.

«Но потом произошла вторая встреча, на которую принесли 1 тыс. долларов на приобретение пистолета, и была сказана фраза «есть еще одна фамилия, которую надо было бы ликвидировать». Была названа фамилия одного из проукраинских активистов из Одессы – не на букву «С». А на следующей встрече была названа еще одна фамилия – бывшего офицера спецслужб России. И будто случайно было сказано, что вообще-то есть список – из более 30 человек», – рассказал генпрокурор.

Также Луценко сообщил, что встречался с некоторыми людьми из этого списка, которые «предупреждены об опасности».

«Сейчас работают со следователями, им выбирается одна из форм защиты. Это зависит от индивидуального желания каждого. Они дали подписку о неразглашении. Получили достаточно большой массив информации о степени угрозы», – добавил Луценко.

Ранее генпрокурор Украины провел встречу с диппредставителями стран «Большой семерки», ЕС и Совета Европы по теме инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко. Также Луценко рассказал, сколько человек были в курсе организации инсценировки убийства Бабченко, которого считали мертвым почти сутки – до тех пор, пока он не появился на брифинге службы безопасности Украины.

«Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию». Международная федерация журналистов назвала инсценировку убийства Бабченко неприемлемой, подчеркнув, что такие методы могут подорвать доверие к СМИ.