«Репортеры без границ» возмутились инсценировкой «убийства» Бабченко

Международная организация «Репортеры без границ» возмущены инсценировкой Киевом убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, заявил генсек неправительственной организации Кристоф Делуар.

«Репортеры без границ» выражают свое возмущение раскрывшейся манипуляцией украинскими секретными службами в рамках проводимой ими информационной войны», – приводит его слова ТАСС.

Бывший заместитель председателя правительства России Альфред Кох ранее назвал вредной для Украины инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, предположив, что Запад может объявить бойкот Киеву из-за этого «спектакля».

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив, а его «гибель» – часть спецоперации по предотвращению покушения на него.

Позже с заявлением выступил сам Бабченко.

Во вторник вечером Киев официально заявил об убийстве Бабченко. Украинская полиция назвала даже первые версии убийства и выразила уверенность, что за убийством якобы стоит Россия.

Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании.