Украине предрекли бойкот со стороны Запада из-за «спектакля» с Бабченко

Бывший заместитель председателя правительства России Альфред Кох назвал вредной для Украины инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

«Если СБУ в результате этой инсценировки не предъявит реальных доказательств участия спецслужб России в подготовке убийства Бабченко, то вреда от этого спектакля будет больше, чем пользы», – написал Кох в своем Facebook.

По его словам, в таком случае «завопит вся российская пиар-машина». Кох предположил, что такая ситуация может кончиться фактическим бойкотом Украины со стороны Запада. «Эта рискованная игра со стороны украинских спецслужб может кончиться так же, как толстовская история про «волки-волки», – отметил бывший политик.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив, а его «гибель» – часть спецоперации по предотвращению покушения на него.

Позже с заявлением выступил сам Бабченко.

Вечером во вторник Киев официально сообщил, что в столице Украины Бабченко убили на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина. Украинская полиция назвала даже первые версии убийства и выразила уверенность, что за убийством якобы стоит Россия.

Политологи и эксперты уже обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании.