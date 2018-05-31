Международная федерация журналистов раскритиковала инсценировку убийства Бабченко

Международная федерация журналистов назвала инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве неприемлемой, подчеркнув, что такие методы могут подорвать доверие к СМИ.

«Бабченко все еще жив и может продолжать заниматься своей профессией, это отличная новость. Однако, распространяя ложные показания о его убийстве, украинские власти серьезно подорвали достоверность информации, и их коммуникация может быть воспринята как пропагандистская операция», – заявил президент IFJ Филипп Лерут, передает РИА «Новости».

В свою очередь генсек организации Энтони Белланжер заявил, что «недопустимо лгать журналистам по всему миру и вводить в заблуждение миллионы граждан, которые были справедливо тронуты этим так называемым убийством». «Неприемлемо инсценировать смерть журналиста, тем более что каждую неделю, начиная с января, погибают по два работника СМИ, как показал последний случай в Мексике 29 мая», – добавил он.

Международная федерация журналистов (IFJ) насчитывает 600 тыс. членов в 146 странах.

Тем временем стало известно, что у украинских правоохранителей нет прямых доказательств того, что люди из России, с которыми общался предполагаемый организатор «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, представляют российские спецслужбы.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».

Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании, «Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию».