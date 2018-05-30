Бабченко снова пообещал приехать в «Абрамсе» на Тверскую

«Убитый» и «воскрешенный» журналист Аркадий Бабченко выступил с заявлением в своем Facebook, пообещав «умереть в 96 лет» и сделать селфи на танке «Абрамс» на Тверской улице в Москве.

«Хрен там. Не дождутся. Я обещал умереть в 96 лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Я постараюсь это сделать. Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года», – написал он в своем Facebook.

Ранее Бабченко уже обещал вернуться в Россию «на первом же «Абрамсе» под флагом НАТО».

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели названа частью спецоперации по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением, в котором заявил, что даже его жена не знала об этой спецоперации.

При этом Киев после «убийства» даже объявил, что за преступлением якобы стоит Россия.

Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании, «Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию», а МИД России заявил, что это единственный способ украинских властей доказать свою эффективность.