МИД России объяснил, зачем Киев «убил» Бабченко

Украинские власти не смогли найти другого способа показать свою эффективность, кроме как инсценировать «убийство» журналиста Аркадия Бабченко, заявил российский МИД.

«Мы рады, что российский гражданин жив», – подчеркнул российский МИД в заявлении, опубликованном на сайте.

При этом российское ведомство отмечает, что очевидно, что эта инсценировка «является очередной антироссийской провокацией». В частности, на это указывают заявления украинских властей, сделанные сразу же после запуска слуха об убийстве Бабченко.

«Теперь же украинские власти полностью взяли курс на раскрутку русофобской лжи: по словам главы СБУ Василия Грицака, украинскими силовиками был задержан предполагаемый исполнитель убийства, который, как он подчеркнул, был якобы завербован российскими спецслужбами», – отметил МИД.

Ведомство отмечает, что понятны дальнейшие действия СБУ: будет развиваться эта провокация.

«Украинские власти, видимо, не могут найти другого способа показать свою эффективность, как продемонстрировать постановочное убийство вместо того, чтобы расследовать реальные преступления», – отмечает МИД, напоминая об убийствах Олеся Бузины, Павла Шеремета и других журналистов, а также заживо сожженных жителей Одессы.

По мнению МИД, «вопросы жизни и смерти на Украине» – это «не более чем разменные монеты» для того, чтобы разжечь «антироссийскую истерию».

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Гибель его оказалась инсценировкой и частью спецоперации по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением.

Бабченко якобы был «убит» во вторник, в том числе назывались даже версии «убийства». Киев заранее объявил, что за преступлением якобы стоит Россия.

Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании, «Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию».