Раскрыты подробности об «организаторе убийства» Бабченко

У украинских правоохранителей нет прямых доказательств того, что люди из России, с которыми общался предполагаемый организатор «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, представляют российские спецслужбы.

Заказчиком «убийства» называется украинский бизнесмен Г., который работает в сфере поставок оружия для украинской армии и в последнее время не раз вступал в конфликт с конкурентами на этом поприще.

Вместе с тем, по словам источников издания «Страна.ua» в силовых структурах, в деле покушения на Бабченко нет четких доказательств того, что люди из России, с которыми общался Г., являются представителями российских спецслужб.

«В первых пояснениях Г. говорит, что к нему подошли сотрудники украинских правоохранительных органов и предложили участвовать в контрразведовательной операции. И он, как человек, который много помогает АТО, в том числе, и в плане поставок оружия, согласился помочь своей стране. То есть это была чистой воды провокация. А сейчас этот человек, который приходил к нему с предложением, исчез и в СБУ говорят, что он работал на российские спецслужбы, но каких-либо доказательств этого нет. Заказчик там фигурирует как «неустановленное лицо», сотрудничающее со спецслужбами РФ», – говорит источник.

В свою очередь адвокат Андрей Смирнов на своей странице в Facebook со ссылкой на источники также сообщает, что «задержанный подозреваемый в деле Бабченко называет заказчиком всего происходящего департамент контрразведки СБУ, называет анкетные данные конкретного куратора и его номер телефона».

Тем временем, адвокат Евгений Солодко, который обеспечивает защиту Г., говорит о попытках давления.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».

Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании, «Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию».