Луценко сказал, кто был в курсе инсценировки убийства Бабченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, сколько человек были в курсе организации инсценировки убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

«Думаю, что обо всем этом знали не более 10 человек в правоохранительной системе Украины», – приводит его слова телеканал News One.

По словам Луценко, о «спецоперации» знали врачи, которые перевозили журналиста, а также некоторые сотрудники оперативной, следственной и прокурорской групп.

Сам Бабченко ранее признавался, что его супруга знала об инсценировке.

Напомним, в среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него.