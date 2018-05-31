Бабченко рассказал, чем занимался в морге

Российский журналист Аркадий Бабченко, убийство которого оказалось инсценировано в Киеве, рассказал британским СМИ об этой «спецоперации».

«Мне хотелось сказать нет, когда предложили участие в операции. Хотелось собрать шмотки и исчезнуть где-то на Северном полюсе», – рассказал Бабченко в интервью Би-би-си.

По его словам, его завели в морге в комнату санитара, где он «воскрес, снял футболку и умылся». После этого, признается он, Бабченко включил телевизор и сел смотреть новости о своем «убийстве».

«Но это было невозможно, поэтому пришлось работать», – продолжил он.

При этом Бабченко заявил, что речь шла не о «фейк-ньюсе, речь шла о спецоперации». Ему якобы показали «все его документы, документы жены, фото дома» и «такие фото, которые были только в российском паспортном столе».

«Ты не задаешься вопросом, не фейк ли это ньюс. Ты думаешь о том, как выжить», – рассказал журналист.

Бабченко подтвердил информацию, что его жена была в курсе операции, так как «все делалось в нашем доме на ее глазах».

«Но я очень прошу не втягивать ее в это дело. Я устал бояться за себя и не хочу бояться за свою семью», – добавил он. Также он еще раз выразил сожаление в связи с тем, что «пришлось друзей протащить через все это».

«Подготовка шла долго, месяц. Когда решили, что делаем в этот день, пришел гример. Мы тренировались падать. Меня загримировали. Кровь была натуральная. Все было по-настоящему», – заявил Бабченко.

По его словам, жена позвонила в скорую помощь и полицию, после чего приехал наряд и врачи. Они положили его на носилки, спустили в карету скорой.

«Легенда была, что я еще живой. Мы отъехали, потом я «умер». Скорая сообщила о факте моей смерти. После этого меня отвезли в морг. Пока ворота не закрылись, в морге я изображал мертвого», – рассказал журналист.

Из морга, отметил Бабченко, его отвезли в безопасное место, а «закончилось все только в пять утра».

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».

Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании.