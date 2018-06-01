Генпрокурор Украины объяснил послам стран Европы цель «убийства» Бабченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко провел встречу с диппредставителями стран «Большой семерки», ЕС и Совета Европы по теме инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Луценко акцентировал внимание международного сообщества на том, что «именно выбранная стратегия позволила не допустить гибели журналиста и пресечь преступление, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Инсценировка убийства, по утверждению представителей ведомства, также дала возможность полностью задокументировать «преступные действия организатора», получить доказательства его связи с заказчиком преступления и сведения о возможных потенциальных жертв, «против которых вероятно готовились террористические акты и убийства».

Луценко добавил, что «проведена масштабная и сложная операция», информация по деталям которой «будет оперативно доведена до сведения общественности».

Напомним, 29 мая произошла инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Позже президент Украины Петр Порошенко предложил ему украинское гражданство.

«Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию». Международная федерация журналистов назвала инсценировку убийства Бабченко неприемлемой, подчеркнув, что такие методы могут подорвать доверие к СМИ.