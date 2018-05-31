Порошенко предложил Бабченко украинское гражданство

«Воскресший» российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что президент Украины Петр Порошенко предложил ему помощь в получении украинского гражданства.

«У меня сейчас есть вид на жительство, семья моя тоже подала (документы) на вид на жительство. Разговор (с Порошенко) о том, чтоб помочь с получением гражданства был. Скажу честно, я не стал отказываться», – передает его слова РИА «Новости».

По словам Бабченко, встреча с Порошенко являлась протокольной, и он ее не помнит.

При этом он поблагодарил Украину и ее президента.

«Эта страна дала мне возможность здесь жить, эта страна дала мне убежище, эта страна провела спецоперацию по спасению моей жизни – я благодарен за это», – сказал он.

Журналист назвал Порошенко «олицетворением этой страны».

Напомним, во вторник Бабченко якобы был убит в Киеве, однако на следующий день глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что журналист жив, а инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».

В четверг он рассказал подробнее, как изображал мертвого.

При этом на Западе многие осудили действия Киева: возмущены «спецоперацией» «Репортеры без границ», Международная федерация журналистов, инсценировку осудили ведущие западные СМИ.