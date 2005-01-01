Неожиданное воскрешение журналиста Аркадия Бабченко сыграло на руку Москве, укрепив ее заявления о том, что западные СМИ готовы верить любым «провокациям противников» России, чтобы нанести ей вред, сообщила Guardian. Подобная инсценировка стала «невероятным идиотизмом со стороны украинских спецслужб», но «урок усвоен – больше не доверять официальным сообщениям с Украины», – подчеркивают британские журналисты.

Неожиданное воскрешение журналиста Аркадия Бабченко обрадовало промосковские медиа и онлайн-активистов, отметила Guardian. Теперь они чувствуют, что у них есть четкие доказательства «ложного флага», под которым работает западная пресса.

Так, новостной канал RT, вещающий в Великобритании, высмеял озабоченность журналистов, которые опасались, что этот инцидент подорвет доверие к СМИ. «Ясно, что общественность в странах НАТО теряет веру в журналистику, о которой им говорят их телевидение, радио и интернет», – подчеркнул ведущий телеканала Афшин Раттанзи, критикуя, прежде всего, CNN и BBC.

«Все эти организации должны принести извинения за то, что они не проверяют новости, полученные от сил, желающих навредить России», – добавил он.

Другие корреспонденты портала провели параллели с предыдущими случаями, когда Москва обвинялась в причастности в гибели бывшего российского депутата Дениса Вороненкова, журналиста Олеся Бузины и репортера Павла Шеремета. Все это очерчивает модель, по которой действует украинское руководство, следуя «привычке приписывать каждое громкое преступление на территории Украины Москве», – цитирует Guardian телеканал RТ.

Западные эксперты, специализирующиеся на России, также признают, что инцидент укрепил позицию российских СМИ и телеканалов, таких как RT, заявляющих, что западные новостные агентства готовы нанести любой ущерб России. «Это сыграло прямо на руку русским, подкрепляя их заявления о том, что все действия являются «провокациями» их противников», – подчеркнул в комментарии изданию профессор из Манчестерского университета, специализирующийся на российской политике, Стивен Хатчингс. «Это невероятный идиотизм со стороны украинских спецслужб», – подчеркнул он.

Журналист английской версии Meduza Кевин Ротрок также подчеркнул: «Бабченко и украинские спецслужбы выставили дураками нас всех нас. Я прошу прощения у своих подписчиков, что сообщил им информацию, оказавшуюся полным вздором. Урок усвоен – больше не доверять официальным сообщениям с Украины», – подчеркнул он.