Минобороны объявляет войну Голливуду

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28 марта, четверг  |  Последнее обновление — 20:12  |  vz.ru
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Кто виноват в уходе Ford из России

Ford Focus навсегда уходит с российского рынкаФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя?  Подробности...
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Чем важно дело экс-министра и миллиардера Абызова

Михаил Абызов в зале судаФото: Владимир Песня/РИА Новости
Михаил Абызов стал не первым бывшим министром, арестованным в последние годы, а его коллега по правительству Алексей Улюкаев и вовсе был задержан еще при исполнении министерских обязанностей. Тем не менее дело Абызова открывает новую главу как в национализации элиты, так и в борьбе с коррупцией и казнокрадством. Подробности...
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Посмеявшиеся над зарплатами медики из Башкирии сохранили работу

Ренационализация родильного дома в Салавате должна в итоге удвоить доходы его работниковФото: кадр из видео
В СПЧ опровергли сообщения о массовых увольнениях в башкирском роддоме, который оказался в центре внимания благодаря «вирусному ролику», на котором врачи расхохотались, услышав озвученный начальством уровень их зарплат. На самом деле врачи подали заявления об уходе, но так и не ушли, уверяют в СПЧ. Поможет ли ситуации решение властей Башкирии отменить приватизацию роддома? Подробности...
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Индия приготовилась к войне в космосе

Индия вошла в узкий клуб держав, умеющих сбивать спутники на орбитеФото: Ronald C. Wittmann/dia.mil
В России начали изучать последствия важнейшего события для военного освоения космоса – испытания Индией противоспутникового оружия. Осколки сбитого Индией спутника разлетелись по околоземной орбите и могут представлять опасность для других космических аппаратов. Но главные выводы из этих испытаний находятся в чисто военной области. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Неожиданные факты о благотворительности

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Допустим, вы абсолютно честный человек, все до копейки передали семье, нуждающейся в помощи. Семья взяла и… нет, даже не купила «Мерседес», а потратила все деньги на неправильное лечение у сомнительного врача. Вот и все. Подробности...

Минобороны объявляет войну Голливуду

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Вас может раздражать пропагандистский пафос, но такова война 21-го века. В ней следить за психическим состоянием граждан нужно так же, как и за крепостью границ. Воевать за головы людей. В телевизоре, интернете и в кино. Подробности...

Генетическая экспертиза – это не трата, а чистая экономия

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
То, что происходит сегодня с первичным иммунодефицитом и генетическими болезнями вообще, – это настоящий национальный позор и национальное унижение. Это прежде всего боль и страдание детей и взрослых. Ежедневная боль. Подробности...
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            Минобороны объявляет войну Голливуду

            Игорь Димитриев
            политический эмигрант
            		28 марта 2019, 19:20

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            Сергей Шойгу заявил о создании военной киностудии, и поначалу я, честно говоря, напрягся. У Министерства обороны уже есть телеканал «Звезда», и хуже этого в федеральном эфире я не видел ничего. Показательно то, что у военного телеканала нет ни одного крутого военного корреспондента. Я много раз был в горячих точках, видел там лихих парней из ANNA-News, видел рисковые стендапы прямо на передовой в исполнении журналистов «Лайф» и НТВ, исключительно профессиональную работу групп ВГТРК, но ни разу не видел «Звезду». Хотя нет, вру. Было дело. В 2008 году в Цхинвале видел. Где-то через пару недель после окончания войны. Других успехов я не помню.

            Да и первая попытка снимать кино у Министерства обороны вышла откровенно вялой.

            Фильм «Крым» режиссера Алексея Пиманова не смогли спасти ни виды крымской природы, ни история любви севастопольского офицера и украинской журналистки. Вышла настолько плоская и неправдивая агитка, что даже патриотически настроенные зрители были разочарованы. Потому идея поставить съемку фильмов про армию на поток мне бы показалась провальной. Если бы не «Балканский рубеж». Сейчас фильм идет в прокате и, несмотря на ехидство кинокритика Давида Шнейдерова, лидирует по сборам за прошедшие семь дней.

            В «Балканском рубеже» можно найти огрехи: излишняя зрелищность боевых сцен, узнаваемый голливудский пафос, подчеркнутая политкорректность в национальных вопросах. Хотя стоп – с каких пор голливудские лекала можно считать огрехами?

            Наши впервые, кажется, сняли чистый боевик. Не военную драму. Не трагическую исповедь о том, что война плохо. Не покаяние. А привычную нам по американским примерам кровавую мясорубку, где плохих кровожадных террористов разносят хорошие крутые ребята. Только на этот раз в руках у хороших парней не М16, а калашников.

            Фото: кадр канала «Россия 1»

            Так что ж не так? Представляю, какой бы фильм про Приштину снял Давид Шнейдеров – вы после него бы наверняка так каялись, что сами себе почку не вырезали и не отправили в Косово.

            Боевик у нас теперь есть, но один. А героических страниц в русской истории (а русская история – это по большей части история военная) полно. Вот теперь Шойгу и предлагает снимать боевиков много. Наверняка и про Цхинвал, и про Донбасс, и про Сирию. Там я видел много хороших крутых ребят, о которых стоило бы снимать фильмы. А что до того, стоит ли их снимать Министерству обороны, то знаете, что скажу: есть сомнения в том, что Министерство обороны, как и любое другое министерство, умеет снимать фильмы. А вот в том, что оно самое эффективное из всех министерств, сомнений нет никаких.

            Вас может раздражать пропагандистский пафос в кино, но придется признать, что война давно не та. Теперь визуальные образы и примеры поведения стреляют круче артиллерийских батарей. Миллионы возбужденных протестантов захватывают города лучше десантных полков. И разрушают инфраструктуру не хуже авиационных бомбардировок. Такая вот война 21-го века. В которой следить за психическим состоянием граждан нужно так же, как и за крепостью границ. Воевать за головы людей. В телевизоре, интернете и в кино. Держать оборону. А для обороны у нас есть специальное министерство. 

            Признаюсь, самому страшно представить, как армейские прапорщики будут снимать патриотические фильмы. Но, с другой стороны, то, что сняли бы Шнейдеров, Долин и их лучший режиссер Сенцов, вы себе представляете.

            Пусть уж лучше военные снимают про войну. Они заслужили.


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