На наших глазах выстраивается новый «мировой порядок» без США

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9 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 19:26  |  vz.ru
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Доступ фермеров к дешевым деньгам удалось резко улучшить

Дешевые кредиты стали намного доступней российским фермерамФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Минсельхоз отчитался о взрывном всплеске числа фермеров, получивших льготные кредиты. За первые три месяца объем выданных дешевых денег приближается к годовому прошлогоднему показателю. Между тем данные кредиты – одно из важнейших условий эффективности фермерской работы. Что же удалось изменить? Подробности...
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США провели информационную подготовку к удару по Сирии

Несмотря на недостаток информации о произошедшем, винить в химатаке в Восточной Гуте следует Россию, уверены США и ВеликобританияФото: Ammar Safarjalani/Global Look Press
Запад силами своих медиа, похоже, провел уже отработанную операцию по информационному обеспечению удара по сирийским правительственным силам. В Белом доме прямо заявляют о готовности к военным действиям в ответ на «химическую атаку». На этом фоне появляются слухи о намерении России на этот раз отреагировать на ракетную атаку по союзникам. Подробности...
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У кота Скрипалей было мало шансов на выживание

Кота Сергея Скрипаля усыпили – вместо того, чтобы дать ему время на адаптациюФото: кадр из видео
«Кот был преднамеренно уничтожен. И, возможно, это потому, что кот не был отравлен, это доказывает, что в доме не было нервно-паралитического вещества». Такими комментариями простые британцы сопровождают новость о том, что британские чиновники усыпили принадлежавшего семье Скрипалей персидского кота. Действительно ли животное необходимо было убить? Подробности...
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Английское рабовладение по-прежнему процветает

«Мы, британцы, были бы рады сами получить компенсацию за нашу работорговлю»Фото: Samuel Fores
Власти Британии любят учить морали других. Но следует знать, что потомки британских рабов выплачивали компенсации потомкам рабовладельцев вплоть до 2015 года, заложив основы процветания богатейших семей королевства. Требования многих государств не заставили Лондон даже принести извинения. Но хуже всего то, что рабовладение в Англии процветает по сей день. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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На наших глазах выстраивается новый "мировой порядок" без США

Владимир Можегов, публицист
Кто-то скажет, что говорить о новом ближневосточном альянсе России, Турции и Ирана еще рано. Мне же представляется, что время настало. Чем же в исторической перспективе является намечающийся новый альянс? Подробности...
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Из жизни беспозвоночных

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
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          Владимир Можегов

          На наших глазах выстраивается новый «мировой порядок» без США

          Владимир Можегов
          публицист
          		 9 апреля 2018, 18:18

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          Встреча лидеров России, Турции и Ирана, прошедшая в Анкаре в конце прошлой недели, – еще один сигнал быстро меняющейся политической реальности.

          Еще недавно Турция была форпостом американской политики на границе Европы и Азии. Еще недавно в отношениях между Ираном и Турцией лежала непроходимая пропасть. А чем был на Ближнем Востоке российский фактор еще каких-то несколько лет назад? Чуть более чем ничем.

          Война в Сирии изменила все. И изменила стремительно. Ближневосточная эпопея неоконов, которая началась первой иракской войной Буша-старшего, растворилась в песках Сирии, как растворился там же пресловутый ИГИЛ*.

          Мы прекрасно помним, как по итогам первой иракской войны 1990–1991 гг. американский президент с трибуны ООН заявлял миру о победоносном шествии «нового мирового порядка» во главе с США. В начале 2018-го черты «нового мирового порядка» просматриваются скорее во встрече России, Турции и Ирана.

          А новый американский президент и вовсе заявляет о намерении оставить Ближний Восток: американские солдаты слишком дорого обходятся правительству Соединенных Штатов, а у Америки сегодня полно и своих хлопот.

          Фото: Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press

          Как бы мы ни оценивали слова Дональда Трампа, эксцентричного политика и хваткого бизнесмена – ведет ли он торг с Саудовской Аравией, шлет ли сигналы Владимиру Путину или действительно затеял отступление с земли Евразии, произошедшие за четверть века изменения не могут не поражать.

          После второй войны в Ираке, развязанной кликой неоконов Буша-младшего, после взрывов «арабской весны», ввергнувшей арабский мир в хаос, и особенно – после появления на руинах Ирака и Сирии «Исламского государства*», грозящего обратить весь Ближневосточный регион в адский портал Апокалипсиса, кто мог ожидать, что в 2015 году Россия войдет в Сирию? Что в конце 2017-го с ИГИЛ будет в основном покончено? И что расстановка сил на Ближнем Востоке изменится столь радикально?

          На наших глазах фактически создается новая политическая ось, которая вполне способна взять на себя ответственность за стабильность Ближневосточного региона.

          На наших глазах выстраивается совершенно новый «мировой порядок», прямо противоположный устремлениям обоих Бушей и их пламенных друзей-неоконов. Мировой порядок – без присутствия США в принципе. Мировой порядок, основанный на прямо противоположных глобализму началах.

          Кто-то скажет, что говорить о новом ближневосточном альянсе России, Турции и Ирана еще рано. Мне же представляется, что время настало и что именно сегодня пора изучать историю вопроса.

          Чем же в исторической перспективе является намечающийся новый альянс?

          Перед нами, в сущности, три великие традиционные империи: Персидская, Османская и Российская. Три империи, имеющие притом непосредственное отношение к Священной Римской империи, то есть к Византии.

          Обратимся сперва к Ирану. В VII веке, после долгих изнурительных войн за господство в Азии, Персидская империя была побеждена византийским императором Ираклием, а вскоре попала под влияние нового духовного гегемона Азии – ислама. В мусульманском обличье Персия продолжала оставаться одним из политических и культурных центров мира.

          В XVI веке империя Сефевидов включала в себя земли Ирака, Афганистана, Пакистана, Азербайджана, части Армении и Грузии, простираясь от Тигра до Инда и до берегов Каспия.

          В XX веке империя персов, уже изрядно потускневшая, становится ареной борьбы Англии и России. В 1918–1919-м Иран полностью оккупируют англичане. Во время Второй мировой войны Иран подвергается новой оккупации союзниками... В 1953-м американцы подготавливают и осуществляют в Иране государственный переворот с целью предотвратить национализацию нефтяной промышленности, предпринятую правителем страны Моссадыком.

          Наконец, антиамериканская национальная революция 1979-го восстанавливает суверенитет и национальную идентичность Ирана.

          Сегодня Иран – один из важнейших азиатских центров силы. Одна из немногих стран (помимо Ирана это еще Куба, Северная Корея и Сирия), не имеющая на своей территории центробанка, то есть не подчиняющаяся международной финансовой олигархии. Страна, чтущая свои древние имперские традиции, вплоть до революции 1979 г. сохранявшая в самоназвании даже самое имя империи.

          Обратимся к Турции. По сравнению с персидской цивилизацией, насчитывающей пять тысяч лет, Турция гораздо моложе. На мировую арену турки-сельджуки вышли лишь в начале второго тысячелетия нашей эры и сразу проявили себя мощной, имперообразующей силой.

          Захватив в 1453 г. Константинополь, османы объявили себя продолжателями Византийской империи – и действительно в политическом и культурном плане честно старались соответствовать унаследованной ими великой культуре.

          XX век Турции оказался во многом схож с российским. Младотурецкая революция была порождением тех же сил, что и революции в России. Она проходила под теми же лозунгами «свободы, равенства, братства», помогали готовить ее те же деньги американских банкиров, а пожинали ее плоды те же до боли знакомые лица: Парвус и его ученик Троцкий.

          Сегодня Турция преодолевает тяжкое кемалистское наследие, выходит из-под влияния США и международной финансовой олигархии и вновь начинает ощущать себя независимой, самобытной политической силой – то есть империей... 

          Одним словом, проходит тот же путь, что и сегодняшняя Россия.

          Итак, если XX век был уничтожением имперской идентичности, имперских традиций, то в возникающей на наших глаза оси России, Турции и Ирана мы видим их возвращение.

          Что ж, не будем бояться слова «империя».

          Страх этот внушили нам те силы, которые и уничтожали в ХХ веке традиционные империи с помощью революций и мировых войн. Империя – это единственный гарант мира без войн. Империя – это защитница культуры и национальной идентичности составляющих ее народов. Империя – единственная защита народов от власти международной олигархии.

          Международные финансовые круги понимали, что, лишь уничтожив империю можно уничтожить религию и семью; что, лишь уничтожив религию и семью, можно уничтожить национальную культуру; и что, наконец, лишь уничтожив культуру, можно обратить человека в бессмысленного и безвольного раба своих инстинктов, а народ – в бессмысленное стадо, которое легко подчинить идеалам «кредита» и «банковской карты».

          Еще лет десять назад всем нам казалось, что реализация этих планов близка к завершению, и новый мировой порядок, объявленный Бушем-старшим, вот-вот будет построен. 

          И вот на наших глазах возникает нечто совершенно иное. На наших глазах обретает силу новая ось: Москва – Тегеран – Анкара. Новая имперская ось, способная положить предел «творческому хаосу» неоконов. 

          Конечно, это лишь первые шаги. Еще остаются реальностью сложные отношения между Анкарой и Тегераном... И сложнейший курдский фактор, способный стать мощным дестабилизатором всего региона...

          Однако все это в конце концов преодолимо. Главное, у мира появилась надежда. У мира появился шанс. Главное, что мир, еще десять лет назад готовый упасть, как созревший плод, в цепкие лапы международных финансистов, оказывается, готов к деятельному сопротивлению. Готов к реваншу. И что самое интересное еще только начинается.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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