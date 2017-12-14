Англосаксонский миропорядок вступил в стадию развала

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5 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 18:26  |  vz.ru
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У властей США богатая практика грабежа собственного населения

Все судебные иски по конфискации золота были отклонены в пользу властей СШАФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
«Свободный рынок» США во многом является продуктом пиара. Ровно 85 лет назад президент Рузвельт подписал указ о конфискации золота у всех физических и юридических лиц. Американцы несли колоссальные убытки, но власть это не остановило. Зачем страна, ныне имеющая рекордный государственный долг, пошла на шаг, больше характерный для сталинского СССР? Подробности...
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Почему Путин не стал требовать от Британии извинений

Тереза Мэй и Борис Джонсон с королевой Елизаветой ВторойФото: Stefan Wermuth/Reuters
Все больше звучит голосов о том, что Великобритания в итоге должна будет извиниться перед Россией за невиданную в истории травлю, устроенную под предлогом «дела Скрипаля». Однако Владимир Путин прямо заявил, что никаких извинений от Лондона не ждет, – и это выглядит необычно. Однако слова президента России наверняка связаны с тем, что он очень хорошо понимает британскую элиту. У нее есть некоторые весьма подлые свойства. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Англосаксонский миропорядок вступил в стадию развала

Эдуард Биров, журналист
Pax Americana пошел вразнос. США и западные страны совершают одну глупость за другой. Все это обставляется пафосными заявлениями и серьезными лицами. То, чего так долго ожидали противники Pax Americana, случается на наших глазах. Подробности...

Посмотрел первую серию нового «Простоквашино», и стало грустно

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          Эдуард Биров

          Англосаксонский миропорядок вступил в стадию развала

          Эдуард Биров
          журналист
          		 5 апреля 2018, 17:40

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          Pax Americana пошел вразнос. США и западные страны совершают одну глупость за другой. Все это обставляется пафосными заявлениями и серьезными лицами, но от того еще больше растет растерянность как среди населения, так и в элите.

          Только за последние дни США собирались нарастить силы в Сирии, вывести силы из Сирии, продать услуги военных в Сирии Саудовской Аравии.

          За считаные недели Лондон успел голословно обвинить Москву в отравлении Скрипаля, признаться, что доказательств вины России нет, повторить обвинение и вылечить отравленную смертельным газом Юлию Скрипаль.

          В это же время Вашингтон умудрился напугать пошлинами Евросоюз, отложить пошлины, ввести их против России и Китая, заявив, что торговые войны легко выигрываются, и получить ответку, после чего заявить, что США не ведут торговую войну с Китаем.

          Фото: Reuters

          За последние месяцы США подорвали доверие ряда международных организаций – ВАДА, МОК, ОЗХО, ВТО, которые играли значительную роль в глобализации и перехвате функций у национальных структур, тем самым начав разрушение собственного проекта глобализма.

          То, чего так долго ожидали противники Pax Americana, случается на наших глазах – англосаксонский миропорядок разваливается и входит в стадию откровенного маразма, но мы не верим собственным глазам и ищем какие-то логические объяснения.

          Некоторые сторонники версии «Трампнаш» предпочитают воспринимать противоречия как намеренные действия антиглобалиста и засланного казачка Трампа по развалу «Империи добра». Но сюда не укладываются откровенно антироссийские шаги Трампа типа «кремлевского доклада» и высылки дипломатов, а также разрушительные инициативы европейских стран, реализуемые без Трампа.

          Пессимисты видят в каждом противоречивом решении и заявлении коварство англосаксов. Но даже ему есть предел – и когда британские полицейские уносят якобы излучающую смертельную опасность скамейку в Солсбери спустя несколько дней, понимаешь, что тут нет никакого коварства, а чистой воды маразм.

          Политический маразм выживающей из ума цивилизации.

          Разрушение идеалов и основ западного мира в постмодернистском либеральном изводе происходит давно, не первый год, но в последние месяцы этот процесс ускорился и переступил какой-то предел. Что-то щелкнуло при достижении критической массы – и последовал обвал.

          Наступает хаотизация.

          Демократические СМИ Запада давно превратились в посмешище даже в глазах собственной публики, но телеканал Russia Today приобрел значение ключевого источника информации именно в последние полгода, когда его начали прессовать за альтернативное мнение.

          Американские и британские медиахолдинги впадают в истерику и воюют с Белым домом, и тем самым хоронят себя еще больше.

          О манипуляциях и слежке в соцсетях говорили на Западе не первый год, но свой же «Фейсбук» стали прессовать только сейчас, и даже не столь важен повод – просто иллюзия анонимности и свободы в интернете разрушена окончательно. Равно как и светлый образ умного одиночки Цукерберга. На очереди крах такого же раскрученного проекта «Илон Маск».

          Раньше американцы все же верили, что армия США борется с террористами, пусть ради этого и приходится бомбить государства и кровавые режимы. Но пример Сирии, где при американцах мощь ИГИЛ* только росла, а после прихода ВКС России террористическое квазигосударство уничтожено – убийственный для США факт, и его не перешибешь никакой мощью антироссийской пропаганды.

          Нет, американцы не побежали осаждать Пентагон с требованием мира, но образ бравого рейнджера, несущего свет демократии народам планеты, где-то внутри каждого американца погас.

          Как погас и образ удачливого дельца Уолл-стрит, который одним щелчком пальцев двигает миллиардами и способен обрушить любые индексы, валюту и акции. Вдруг оказалось, что та же цена на нефть уже неподвластна американским дельцам.

          Русские при поддержке арабов и иранцев благодаря гениальной сделке ОПЕК+ перехватили управление нефтяным рынком, и США не могут в одночасье обрушить черное золото. В то же время 26 марта Китай запустил торговлю нефтяными фьючерсами в юанях. А на очереди газовая сделка.

          Параллельно был уничтожен прогрессивный миф об экономической открытости и финансовой свободе Запада: мол, снятие границ для капиталов позволяет обогащаться всем странам под чутким руководством Вашингтона.

          Теперь Вашингтон, Лондон и Брюссель выстраивают торговые и экономические барьеры, а Москва и Пекин призывают к соблюдению открытости экономики. На предпоследнем Давосе Си Цзиньпин корил Запад за протекционизм, а на прошлом – то же самое повторил лидер Индии Монди. Что это? Это многополярный мир, детка!

          Он вступает в свои права не спеша и деловито. И моральный лидер нового миропорядка хорошо виден хотя бы по событиям последних дней.

          В то время как Владимир Путин запускал строительство первой атомной станции на территории Турции (этой недавно абсолютно прозападной страны) и решал с Эрдоганом и Роухани судьбу Сирии, в Москве на международную конференцию по безопасности съехались главы минобороны 30 государств. В том числе двух самых густонаселенных – Индии и Китая.

          И это не просто дань уважения или совпадение, а отражение реального изменения баланса сил.

          В то время как многополярный миропорядок все активнее вступает в свои права, Pax Americana теряет не просто доминирование (это произошло в 2014–2017 годах), а управление и контроль за внутренними процессами. Там царит растерянность и уныние, которое внешне выражается в озлобленности и русофобии.

          Слово бывшему послу России в США Сергею Кисляку, который не понаслышке знает о настроениях внутри американского истеблишмента и ставит четкий диагноз:

          «Американцы переживают тяжелый период в собственной истории. Как я уже говорил, им надо «перенастроиться» на новые реалии в мире. Россия оказалась втянута в их внутренние разборки, потому что мы единственная страна, которая обладает таким же, как у них, потенциалом ядерного сдерживания. Но и Китай бросает США долгосрочный экономический вызов. Отношения США с Европой также развиваются непросто. 

          Сами американцы начинают разрушать все свои концепции глобализма  концепции, которые они сами же навязывали миру. Они начинают вводить нормы протекционистской защиты собственных рынков и производителей  то, против чего они столько лет, если не десятилетий, энергично выступали. Они ведь и нас уговаривали как можно скорее присоединиться к ВТО. А теперь они вводят против нас санкции, которые с этими самыми принципами свободы торговли и глобализма никак не согласуются.

          Кстати, своими санкциями они начинают разрушать первоосновы глобальной экономики. Все это у них делается, потому что американцы вдруг начали осознавать, что глобальные процессы в долгосрочном плане работают не в их пользу. Время работает против них».

          Время работает против них – и чем дальше, тем больше. Новые реалии беспощадно надвигаются, но англосаксонские элиты не собираются меняться адекватно им. В новой системе координат им просто нет места. 

          Их собственные национальные ресурсы ограничены, а глобальный контроль за внешними ресурсами, доступ к которым и обеспечивал доминирование, они теряют. Это ставит под вопрос существование не просто Pax Americana, но и самих западных государств как таковых.

          Запад уничтожает механизмы глобализма не потому, что осознал свою ошибку и там победили национально ориентированные силы (это иллюзия), а потому, что этот глобализм стал невыгоден. 

          Глобалистские элиты, пребывая в агонии и понимая, что их либеральные инструменты стали действовать против них, пытаются с помощью Трампа включить форс-мажорный сценарий по возвращению классического протекционистского капитализма с торговыми войнами и агрессивной внешней политики.

          Вот почему если раньше США затягивали страны в глобальную пирамиду под видом свободной экономики, то сейчас они выкидывают из нее, пытаясь обрушить все точки роста, которые уже приноровились к либеральным инструментам. И это, конечно, забавный сарказм судьбы.

          Однако Сергей Кисляк недооценивает степень угрозы от этой агонии США. Он считает, что американцы поистерят-поистерят – и вынуждены будут смириться с новыми правилами многополярного мироустройства, где они всего лишь один из нескольких центров силы. Это слишком благодушные ожидания.

          Уже сейчас видно и понятно, что Вашингтон и Уолл-стрит пойдут до конца. Англосаксонские элиты шли столетиями к глобальной власти не для того, чтобы отказаться от нее и сесть за один стол со всякими дикарями. Нет. Их мессианство нельзя недооценивать – они готовы обрушить весь мир в небытие, если этот мир откажется признать их власть.

          Владимир Путин, в свою очередь, отлично это понимает и не тешит себя иллюзиями – вот почему Послание-2018 было выдержано в столь жестком тоне, фактически с угрозой превентивного смертельного удара.

          Этим же объясняется и фраза «Зачем нам такой мир, если не будет России?» – потому что без России как силы, сдерживающей человечество от гибели, США тут же превратят мир в концлагерь капитала, в царство ненависти и хаоса.

          К сожалению, неконтролируемый развал американоцентричного миропорядка не менее опасен, чем его окончательное торжество – вот почему Москва в последние 15 лет не стремится ускорить его и часто ищет компромисса.

          Тем не менее, похоже, человечество входит в этот исторический период, и незападной его части пора задуматься о том, как бы превентивно нейтрализовать угрозу применения мощи натовской военной машины в условиях дезорганизации Запада.

          Как бы фантастично это сейчас ни звучало, но вскоре в полный рост может встать вопрос, зеркально отражающий дискуссии 1991 года о дальнейшей судьбе СССР.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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