Чтобы накормить человека животной пищей, надо обрести духовную

На исходе 2018 года в Санкт-Петербурге случилось радостное событие, от которого хочется рыдать – предприниматели, супруги Евгений и Александра, открыли на Васильевском острове кафе, где бесплатно кормят пенсионеров вкусными обедами. Каждый день туда приходят опрятные дедушки и бабушки – по той простой причине, что им не хватает пенсии на пропитание. Побираться они стыдятся и приходят в кафе как в место, где им не просто бросят на тарелке пищу, а где они почувствуют себя нужными.

Только не спешите с выводами и возгласами «ах, проклятая власть! ату её!» – такого добра полно в интернете и это ничего не объясняет, почему происходит такое безобразие.

На самом деле, позорную нищету пенсионеров, как и другие социальные проблемы современного мира, голыми деньгами и увеличением бюджетных выплат не исправишь. Как и благотворительностью или бесплатной раздачей продуктов.

Перед нами одно из проявлений чего-то гораздо более важного, системной ошибки и сбоя, мировоззренческого тупика.

Вдумайтесь, XXI век на дворе, позади великие социальные завоевания, технологический прогресс галопом мчится уже больше сотни лет, но вместо обещанного человечеству рая – более 800 миллионов голодающих и колоссальный разрыв между олигархическим меньшинством и большинством, всё более вопиющая социальная несправедливость и растущее уныние в сердцах.

Причём усталость не только людей, но и вещей. Всё чаще обрушиваются мосты, дороги, дома и прочие казавшиеся вечными бетонные конструкции (в том числе и в т.н. развитых странах), падают самолёты и ракеты, всё опаснее спровоцированные человеком природные катастрофы, всё безумнее срывающиеся с катушек террористы-одиночки, всё массовее радикальные движения (масштаб их ещё скрывается и станет неприятной неожиданностью).

И это не просто временное истощение психики человека и деградация инфраструктуры, которые можно подлатать и обновить, нет – причина в обессмысливании существующей парадигмы человеческого развития, которое последние 500 лет так или иначе шло в русле эпохи Возрождения. Да-да, всё модернистское понимание мира как поэтапного улучшения «человейника» благодаря научному и технологическому развитию вышло оттуда и кровно связано с идеей, что человек самодостаточен, а разум способен создать рай на земле.

Однако великий и безумный XX век, поставивший человеческую цивилизацию на грань уничтожения, убил веру в Науку, на которую раньше молились вместо Бога, и воцарилась Пустота, или научно постмодернизм, то есть нечто после движения. На эту тему Последние лет 40 люди по инерции продолжают суетиться, но всё очарование материального прогресса, рационального делания исчезло и подменено потреблением пластиковых продуктов и развлечений. Весь запал научного познания и технологического прорыва свёлся к открытию большой информационной мусорки под названием интернет и к модернизации моделей айфона. Открытия в фундаментальной науке (а они происходят) не вызывают даже толики былого интереса, так как кардинально не меняют бытие и – главное – как выяснилось, ничуть не приближают человека к полному и окончательному познанию мироздания. Что говорить, если ведущие космические державы видят прорыв в полёте на Луну, куда вроде бы летали почти 50 лет назад. А призыв космонавтов «подними голову» оставляет равнодушным миллионы молодых людей, которые вопреки, казалось бы, изначальной тяге молодости ввысь утыкаются в коробочку с экраном, в котором сосредоточена вся жизнь.

Опять же – долгожданная социальная справедливость, ради которой отдали жизни (свои и чужие) миллионы борцов за лучшую жизнь, во многом достигнутая в СССР, оказалась пресной и скучной для человека и в 1980-е годы была отброшена ради красивой витрины потребления. С тех пор мы окончательно погрязли в мещанстве, разучились мечтать и ставить перед собой большие цели. Затянувшаяся эпоха меркантилизма и цинизма убила мечту, казалось бы, ради того, чтобы насытить тело, но в итоге не накормила даже самым необходимым и обрекла на духовный голод.

Тотальная безыдейность, разочарование и безверие распространились по планете как раковая опухоль, независимо от типа культуры, социального строя или национальных особенностей. Единственным исключением является, видимо, Северная Корея, но она чересчур мала, чтобы служить принципиальной альтернативой, да и мы о ней почти ничего не знаем (если не считать официальную картинку и страшилки западной прессы). В остальном же люди заполняют Пустоту бытовухой, потреблением и развлечениями, которые становятся всё более высокотехнологичными (вот куда тратятся миллиарды и мегатонны научных усилий), но это не спасает.

Наоборот, растёт недовольство, всё чаще прорывающееся в виде, казалось бы, беспричинной агрессии. Но причина очевидна – она в гнетущем ощущении ошибочности происходящего и смыслового тупика. Пусть порой в уродливых формах, но всё же важно, что люди всё чаще задают вопрос «Кто мы и для чего?». Великие религии по-прежнему твердят тысячелетние ответы на вопросы, однако их в массе своей не слышат – не в последнюю очередь, к сожалению, из-за фарисейства жрецов. Однако Церковь всё равно единственная, кто пытается удержать нас, обезумевших, от катастрофы, из-за чего её постоянно дискредитируют – чтобы ни в коем случае мы не подняли головы.

Не работают и левые идеологемы, хотя социальный протест становится всё более очевиден и растёт как ком – от Владивостока до Парижа и дальше через Атлантику до Южной и Северной Америки. Тем не менее огульное очернение советского проекта, подмена достижений зрелого СССР преступлениями гражданской войны и революционеров, это желание сбить волну справедливых социальных требований ярым антисоветизмом, что проявилось в 100-летие революции в прошлом году и во время недавнего юбилея комсомола – всё это глубоко ошибочно, так как только усиливает социалистическую повестку. Между тем социализм есть не более чем оборотная сторона капитализма, это две части одной медали под названием «материализм». В центре обеих конструкций – упрощённое материалистическое восприятие человека как потребителя социальных благ и общества как механизма по генерации и распределению этих благ. Другие материалы автора Да, социализм в советском изводе ближе к русским идеалам, так как делает ставку на общность интересов, в то время как капитализм – на индивидуальное обогащение, однако и то и другое в конце концов ведёт в тупик.

Выхода из него пока не видно (по крайней мере, с точки зрения большинства). Но чтобы найти выход из кажущейся безысходности, следует сначала хотя бы начать его искать. Надо оторвать голову от миски (не важно, сколько в ней лежит) и обратить взоры к небу, к душе, к истине. Вновь научиться мечтать о великом, а не дрожать о новом гаджете и тёплом месте. Поверить в идеалы как в самое ценное, ради чего стоит жить и жертвовать. Как поёт Игорь Растеряев, воскресить хорошее, погасить плохое. Бескорыстие, самопожертвование, борьба не за место под солнцем, а за благо ближнего, солидарность и соработничество как социальная основа вместо конкуренции, труд как служение, а не как повинность, нравственная целесообразность вместо монетарной, духовность выше меркантильного, народовластие и равный доступ к возможностям – если всё это окажется не пустым звуком, а по-настоящему обретёт значимость для миллионов, тогда и окружающий мир преобразится из остылого и постыдного в светлый и полный перспектив.