Чтобы накормить человека животной пищей, надо обрести духовную

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12 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:34  |  vz.ru
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Как остановить массовое воровство российского леса для Китая

Китай в огромных количествах завозит российский лес, да только прибылей от этого российское государство почти не видитФото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
«По ту сторону границы – процветающий Китай, а по эту сторону, где рубят лес, избы разваливающиеся». Такими словами спикер СФ описывает ситуацию в Сибири, которая является основным поставщиком леса в Китай, но зарабатывают на этом бандиты. Как остановить незаконную вырубку леса и поможет ли в этом мораторий на торговлю с Китаем? Подробности...
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У Хакасии с новым губернатором мало поводов для радости

Эксперты предсказывают Валентину Коновалову фиаско, ведь управленческого опыта у него нетФото: Александр Колбасов/ТАСС
30-летний коммунист Валентин Коновалов избран новым главой Хакасии при нулевой конкуренции. Казалось бы, КПРФ может торжествовать. Но есть существенные «но» – у победителя нет навыков управления, а регион – на грани разорения. Победа фактически оказалась ловушкой. Тактический успех КПРФ в будущем может обернуться проигрышем – потерей этого региона для «красных». Подробности...
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Герой секс-скандала не понял свою главную ошибку

Иван Колпаков отказался признать, что домогался свою коллегуФото: twitter.com/kolpakov
Скандал вокруг главного редактора издания «Медуза» Ивана Колпакова закончился закономерно – тот подал в отставку. Забавно, что его первоначальная реакция сильно отличается от финальных комментариев. Но куда более важно другое: представитель рупора либерального сообщества, похоже, вообще не понял, в чем именно была его принципиальная ошибка. Подробности...
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Мир в Ливии имеет прямое отношение к поставкам российского газа в Европу

Маршал Хафтар дает понять, что он в состоянии остановить семилетнюю разрозненность ЛивииФото: Julien Mattia/ZUMA/Global Look Press
В понедельник в итальянском Палермо начнется международная конференция по мирному урегулированию в Ливии. Целая группа влиятельных игроков – и Европа, и Россия – заигрывают с человеком, который, судя по всему, придет в Ливии к власти после Каддафи, – с маршалом Хафтаром. Почему Хафтар так важен и какое отношение Ливия имеет к важнейшим газовым контрактам России? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Чтобы накормить человека животной пищей, надо обрести духовную

Эдуард Биров, журналист
Позорную нищету пенсионеров, как и другие социальные проблемы современного мира, голыми деньгами и увеличением бюджетных выплат не исправишь. Перед нами одно из проявлений чего-то гораздо более важного. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Четыре варианта, как Россия может освежить свой чемпионский титул по космосу

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
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          Эдуард Биров

          Чтобы накормить человека животной пищей, надо обрести духовную

          Эдуард Биров
          журналист
          		 12 ноября 2018, 13:46

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          На исходе 2018 года в Санкт-Петербурге случилось радостное событие, от которого хочется рыдать – предприниматели, супруги Евгений и Александра, открыли на Васильевском острове кафе, где бесплатно кормят пенсионеров вкусными обедами. Каждый день туда приходят опрятные дедушки и бабушки – по той простой причине, что им не хватает пенсии на пропитание. Побираться они стыдятся и приходят в кафе как в место, где им не просто бросят на тарелке пищу, а где они почувствуют себя нужными.

          Только не спешите с выводами и возгласами «ах, проклятая власть! ату её!» – такого добра полно в интернете и это ничего не объясняет, почему происходит такое безобразие.

          На самом деле, позорную нищету пенсионеров, как и другие социальные проблемы современного мира, голыми деньгами и увеличением бюджетных выплат не исправишь. Как и благотворительностью или бесплатной раздачей продуктов.

          Перед нами одно из проявлений чего-то гораздо более важного, системной ошибки и сбоя, мировоззренческого тупика.

          Вдумайтесь, XXI век на дворе, позади великие социальные завоевания, технологический прогресс галопом мчится уже больше сотни лет, но вместо обещанного человечеству рая – более 800 миллионов голодающих и колоссальный разрыв между олигархическим меньшинством и большинством, всё более вопиющая социальная несправедливость и растущее уныние в сердцах.

          Причём усталость не только людей, но и вещей. Всё чаще обрушиваются мосты, дороги, дома и прочие казавшиеся вечными бетонные конструкции (в том числе и в т.н. развитых странах), падают самолёты и ракеты, всё опаснее спровоцированные человеком природные катастрофы, всё безумнее срывающиеся с катушек террористы-одиночки, всё массовее радикальные движения (масштаб их ещё скрывается и станет неприятной неожиданностью).

          И это не просто временное истощение психики человека и деградация инфраструктуры, которые можно подлатать и обновить, нет – причина в обессмысливании существующей парадигмы человеческого развития, которое последние 500 лет так или иначе шло в русле эпохи Возрождения.

          Да-да, всё модернистское понимание мира как поэтапного улучшения «человейника» благодаря научному и технологическому развитию вышло оттуда и кровно связано с идеей, что человек самодостаточен, а разум способен создать рай на земле.

          Однако великий и безумный XX век, поставивший человеческую цивилизацию на грань уничтожения, убил веру в Науку, на которую раньше молились вместо Бога, и воцарилась Пустота, или научно постмодернизм, то есть нечто после движения.

          Последние лет 40 люди по инерции продолжают суетиться, но всё очарование материального прогресса, рационального делания исчезло и подменено потреблением пластиковых продуктов и развлечений.

          Весь запал научного познания и технологического прорыва свёлся к открытию большой информационной мусорки под названием интернет и к модернизации моделей айфона. Открытия в фундаментальной науке (а они происходят) не вызывают даже толики былого интереса, так как кардинально не меняют бытие и – главное – как выяснилось, ничуть не приближают человека к полному и окончательному познанию мироздания.

          Что говорить, если ведущие космические державы видят прорыв в полёте на Луну, куда вроде бы летали почти 50 лет назад. А призыв космонавтов «подними голову» оставляет равнодушным миллионы молодых людей, которые вопреки, казалось бы, изначальной тяге молодости ввысь утыкаются в коробочку с экраном, в котором сосредоточена вся жизнь.

          Опять же – долгожданная социальная справедливость, ради которой отдали жизни (свои и чужие) миллионы борцов за лучшую жизнь, во многом достигнутая в СССР, оказалась пресной и скучной для человека и в 1980-е годы была отброшена ради красивой витрины потребления.

          С тех пор мы окончательно погрязли в мещанстве, разучились мечтать и ставить перед собой большие цели. Затянувшаяся эпоха меркантилизма и цинизма убила мечту, казалось бы, ради того, чтобы насытить тело, но в итоге не накормила даже самым необходимым и обрекла на духовный голод.

          Тотальная безыдейность, разочарование и безверие распространились по планете как раковая опухоль, независимо от типа культуры, социального строя или национальных особенностей.

          Единственным исключением является, видимо, Северная Корея, но она чересчур мала, чтобы служить принципиальной альтернативой, да и мы о ней почти ничего не знаем (если не считать официальную картинку и страшилки западной прессы).

          В остальном же люди заполняют Пустоту бытовухой, потреблением и развлечениями, которые становятся всё более высокотехнологичными (вот куда тратятся миллиарды и мегатонны научных усилий), но это не спасает.

          Наоборот, растёт недовольство, всё чаще прорывающееся в виде, казалось бы, беспричинной агрессии. Но причина очевидна – она в гнетущем ощущении ошибочности происходящего и смыслового тупика.

          Пусть порой в уродливых формах, но всё же важно, что люди всё чаще задают вопрос «Кто мы и для чего?». Великие религии по-прежнему твердят тысячелетние ответы на вопросы, однако их в массе своей не слышат – не в последнюю очередь, к сожалению, из-за фарисейства жрецов. Однако Церковь всё равно единственная, кто пытается удержать нас, обезумевших, от катастрофы, из-за чего её постоянно дискредитируют – чтобы ни в коем случае мы не подняли головы.

          Не работают и левые идеологемы, хотя социальный протест становится всё более очевиден и растёт как ком – от Владивостока до Парижа и дальше через Атлантику до Южной и Северной Америки.

          Тем не менее огульное очернение советского проекта, подмена достижений зрелого СССР преступлениями гражданской войны и революционеров, это желание сбить волну справедливых социальных требований ярым антисоветизмом, что проявилось в 100-летие революции в прошлом году и во время недавнего юбилея комсомола – всё это глубоко ошибочно, так как только усиливает социалистическую повестку.

          Между тем социализм есть не более чем оборотная сторона капитализма, это две части одной медали под названием «материализм». В центре обеих конструкций – упрощённое материалистическое восприятие человека как потребителя социальных благ и общества как механизма по генерации и распределению этих благ.

          Да, социализм в советском изводе ближе к русским идеалам, так как делает ставку на общность интересов, в то время как капитализм – на индивидуальное обогащение, однако и то и другое в конце концов ведёт в тупик.

          Выхода из него пока не видно (по крайней мере, с точки зрения большинства). Но чтобы найти выход из кажущейся безысходности, следует сначала хотя бы начать его искать. Надо оторвать голову от миски (не важно, сколько в ней лежит) и обратить взоры к небу, к душе, к истине. Вновь научиться мечтать о великом, а не дрожать о новом гаджете и тёплом месте. Поверить в идеалы как в самое ценное, ради чего стоит жить и жертвовать. Как поёт Игорь Растеряев, воскресить хорошее, погасить плохое.

          Бескорыстие, самопожертвование, борьба не за место под солнцем, а за благо ближнего, солидарность и соработничество как социальная основа вместо конкуренции, труд как служение, а не как повинность, нравственная целесообразность вместо монетарной, духовность выше меркантильного, народовластие и равный доступ к возможностям – если всё это окажется не пустым звуком, а по-настоящему обретёт значимость для миллионов, тогда и окружающий мир преобразится из остылого и постыдного в светлый и полный перспектив.

          И обнаружится, что – вот парадокс! – чтобы накормить человека животной пищей, надо обрести духовную. А без таковой в стране даже с огромным валовым продуктом будут плодиться нищие или готовые продаться ради чечевичной похлебки.

          После столетий доказательств губительности восприятия, что бытие определяет сознание, пора бы уже понять, что сознание определяет бытие – и это не иллюзия, а единственно возможный путь к всеобщему благу (в той степени, который возможен в этом мире).

          В противном случае, если не придёт это понимание, то человечество будет топтаться в тупике и рано или поздно сорвётся в пропасть. Возможно, последнюю в своей истории.


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