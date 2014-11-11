Главный вызов будущего, на который нужно найти ответ

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Что предлагается доработать в пенсионной реформе

Общественников беспокоит невысокий уровень жизни мужчин в дальневосточных регионахФото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Рынок труда, продолжительность жизни и благосостояние пенсионеров – основные вопросы, которые беспокоят экспертов Общественной палаты, которая первой начала открытую дискуссию вокруг готовящейся пенсионной реформы. Доклад о результатах обсуждения получит президент РФ Владимир Путин.  Подробности...
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Что означают новые победы Эрдогана

Эрдоган станет самым могущественным лидером Турции с момента основания страны АтатюркомФото: Umit Bektas/Reuters
Турецкий лидер Эрдоган объявил себя триумфатором президентских выборов еще до того, как были подведены их официальные итоги. Теперь его власть никем не ограничена – параллельно победу в парламентской гонке празднует партия Эрдогана, а все надежды оппозиции пошли прахом. Это можно назвать хорошей новостью для России, но ей стоит подготовиться к неприятным сюрпризам. Подробности...
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Почему Россия отказывается от легендарной ракеты

Благодаря «Протону» Россия успешно развивала свою космическую программуФото: пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»
Знаменитая ракета «Протон», выполнявшая ключевую роль в важнейших для СССР и России космических миссиях, будет отправлена на пенсию. По крайней мере, об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Когда произойдет отставка заслуженного ветерана – и какие именно параметры «Протона» больше не устраивают космическое ведомство? Подробности...
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Что стоит за словами Лукашенко о вхождении Белоруссии в состав другого государства

Лукашенко припугнул региональные власти потерей Белоруссией суверенитетаФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент Белоруссии неожиданно заявил, что если его страна провалит выполнение экономических задач, то ей не останется ничего иного, кроме как войти в состав «какого-то другого государства». Не исключил и он развязывания войны по «украинскому сценарию». Что стоит за этими заявлениями белорусского лидера и кому именно он хочет послать «сигнал»? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Главный вызов будущего, на который нужно найти ответ

Маринэ Восканян, публицист (Экспертный центр Всемирного Русского Народного Собора)
У стран БРИКС может быть вполне позитивная общая повестка. И она может состоять не только в чисто прагматическом создании системы единых расчетов в собственных валютах и общих банков. А лежать совершенно в другой плоскости. Подробности...

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          Маринэ Восканян

          Главный вызов будущего, на который нужно найти ответ

          Маринэ Восканян
          публицист (Экспертный центр Всемирного Русского Народного Собора)
          		 25 июня 2018, 12:45

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          В Ульяновске на днях прошел семинар – совещание молодых лидеров стран БРИКС. Среди череды разнообразных мероприятий в сфере молодежной общественной дипломатии, которые постоянно проходят как в России, так и за рубежом, именно на этом для повестки БРИКС был предложен довольно неожиданный вектор.

          Помимо геополитики, экономики и культуры там была предложена дискуссия об антропологических проблемах будущего.

          Само по себе объединение БРИКС сегодня часто подвергают критике за его якобы искусственность. Созданное когда-то как клуб наиболее быстро развивающихся экономик, догоняющих Запад (а-ля «перспективные кадры для глобализации»), сегодня и оно само, и его страны-участники находятся уже совершенно в ином контексте.

          Глобализация, как кажется, если не закончилась, то явно стремительно трансформируется в нечто иное. Проблемы у всех тоже разные.

          Критики БРИКС считают, что общих тем у этих стран мало, политические системы и экономическая структура слишком разные, уровень жизни населения просто несравним (как и представления о «бедности» в России и, например, Индии), взаимный опыт малоприменим, а объединяет их в последние годы разве что все более громкая декларация многополярности мира, то есть якобы антизападность (да и то еще неизвестно, кто там готов реально ссориться с этим самым Западом).

          Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

          Именно так это понимают либеральные эксперты: например, после саммита БРИКС в России в 2015 году «Карнеги-центр» опубликовал статью под громким заголовком «Ложная надежда. Почему БРИКС не будет работать».

          Но есть и другое мнение. Что у стран БРИКС (да и не только у них) может быть вполне позитивная общая повестка. И она может состоять отнюдь не только в чисто прагматическом создании системы единых расчетов в собственных валютах и общих банков. А лежать совершенно в другой плоскости – поисках образа будущего.

          И в создании этого образа вообще необязательна современная координатная сетка Запад – не-Запад.

          Между тем мир фундаментально меняется, и турбулентность в сфере геополитики отражает, как кажется, намного более серьезные тектонические сдвиги в жизни всего человечества, выходящие далеко за рамки привычной экспертно-медийной географии.

          Все чувствуют, что в мире что-то меняется и «as usual» уже не будет. Но даже такие серьезные темы, как предотвращение войн, будущее мировой глобальной экономики, борьба с неравенством, демографические и миграционные дисбалансы, конфликт традиции и постмодерна, – это лишь сегменты этой турбулентности.

          Решения вопросов в каждом из этих сегментов не будут найдены, пока не начнется честное обсуждение того, а какое вообще будущее предполагается строить. И не в контексте процентов роста ВВП, а в том, каким будет сам человек в этом будущем. От этого будет уже зависеть, какая ему нужна экономика, политика и безопасность.

          На первый взгляд, уход в культурно-антропологический контекст не кажется необходимым – физически мы вроде бы все те же со времен кроманьонцев, основы нашего устойчивого развития в документах ООН записаны, хорошие слова о равенстве, свободе, правах найдутся во всех конституциях и политических программах на всех континентах.

          Однако присмотревшись внимательно к развитию современных технологий – от биологических, социальных и медийных до искусственного интеллекта, можно обнаружить, что все эти «базисы» не так уж самоочевидны. Сегодня требуется не геополитическая «перезагрузка», а перезагрузка самых базовых смыслов.

          Именно под таким углом предложили посмотреть на проблемы настоящего и будущего авторы «Антропологической хартии», которую представили участникам совещания Центр гуманистической экологии и культуры и Экспертный центр ВРНС.

          Если посмотреть на тенденции технологического развития, то, открывая определенные горизонты возможностей, они порой ведут к деградации самого человека как существа, обладающего разумом и духом, и к «расчеловечиванию» социальных и экономических отношений.

          Это и есть главный вызов будущего, на который нужно найти ответ. 

          Один из участников – Эвандро де Карвальо, профессор права Фонда Жетулиу Варгаса из Бразилии, отметил, что сегодня очень часто говорится о том, что страны и общества должны быть эффективными в экономическом отношении, любое явление рассматривают с точки зрения получения прибыли, но при этом забывают о фундаментальных вещах, связанных с существованием человека. Сегодня пришло время о них вспомнить, считает ученый, ведь достаточно посмотреть вокруг, чтобы увидеть, в какой хаос приводят мир принципы нынешних гегемонов-глобализаторов.

          Возьмем одну из самых модных тем – искусственный интеллект.

          Нам рассказывают, что скоро всех ждут чудеса беспилотных автомобилей, чудо-программы, способные заменить сотню аналитиков в принятии медицинских или юридических решений, а вместо военных будут уничтожать друг друга военные роботы и стаи беспилотников.

          Между тем уже есть и негативные опыты в этих сферах – это и погибший в результате наезда автомобиля без водителя пешеход, и получившие отказ в обслуживании клиенты страховой системы. И не зря на одной из последних конференций по применению ИИ в военной области очень серьезно рассматривался вопрос о том, какие риски несет в себе передача этим системам принятия решений, имеющих необратимые последствия.

          Критические вопросы в сфере этики задают сторонникам ИИ отнюдь не мракобесы и ретрограды – недавно был опубликован доклад нескольких десятков западных ученых, предупреждающих об опасностях ИИ, а среди самых именитых сомневающихся – уже покойный физик Стивен Хокинг, вполне здравствующая звезда техно-пиара Илон Маск и ветеран современной философии Ноам Хомски.

          Не менее сложный вопрос – как меняет общество и его практики факт тотального сбора данных обо всех аспектах жизни человека: его общении, перемещениях в пространстве, финансовых операциях, покупках, содержании просматриваемого им контента в интернете, его рабочих и личных интересах.

          Постоянные разговоры о рыночной эффективности рекламного «таргетирования» не только противоречат праву на конфиденциальность частной жизни и личное пространство – об этом уже можно забыть. Опасность уже в другом.

          Масштаб этого сбора данных таков, что обществу предлагается все чаще рассматривать человека не как существо, наделенное свободной волей и самосознанием, а напротив, как объект, поведение которого биологически задано и предсказуемо, вопрос лишь в том, когда наука до конца изучит соответствующие механизмы деятельности мозга, а сбор массивов данных о каждом действии человека (и анализ с помощью упомянутого ИИ) позволит дополнить эту картину.

          Но мы не можем сводить представление о человеке к существу, которое определяется набором измеряемых характеристик и поступки которого предсказуемы, как у машины.

          Другая сфера, где мало кто смотрит в корень проблемы, – это глобализация с ее неравенством.

          Как решить проблему с миграцией, которая становится все острее с каждым днем и, того гляди, станет началом глубокого кризиса ЕС, да и во всем мире – одна из главных проблем?

          Никак, пока мировая экономика продолжает оставаться бесконечной гонкой за «минимизацией издержек» для инвестиций, то есть за удешевлением рабсилы, за повсеместным сокращением социальных расходов государства. Формируются целые регионы, обреченные на деградацию, а результат – массовая миграция – еще сильнее обедняет потенциал их развития.

          В мире возникает огромный слой людей, обреченных либо на полурабский труд вдали от дома и семьи, либо на роль маргиналов, дестабилизирующих системы социальной защиты регионов-приемников. «Ненужным балластом» становятся и граждане благополучных стран, где все большую часть рабочих мест отдают бесправной ввезенной рабочей силе, а в перспективе – планируют роботизировать, вообще исключив труд человека.

          Проблему миграции стоит увидеть не под углом экономических преимуществ и недостатков, а с точки зрения ее причин и последствий для людей, которые оказываются лишь частью безликого потока человеческих ресурсов, должного течь туда, где есть спрос.

          Биотехнологии и социальные нововведения уже сегодня часто создают ситуацию, когда полностью видоизменяется представление о семье – уже существующее суррогатное материнство и быстроразвивающиеся технологии вмешательства в геном во вполне обозримом будущем вообще смогут поставить под сомнение привычное представление о самих понятиях «родители» и «ребенок».

          Поиск информации только в интернете медленно, но верно в условиях отсутствия верификации информации делает людей зависящими тотально от механизмов отбора информации, где уже заложены лишь определенные ценности, политические и мировоззренческие теории. А как же свобода информации, ради которой все это затевалось?

          Таких тем – множество, и объединяет их не политика и не экономика, а то, что все они касаются базовых вопросов о человеке. Не отвечая на них как якобы на слишком отвлеченные, человечество поставит телегу впереди лошади – ведь в конечном счете не абстрактный прогресс должен определять, чем является человек, а человек должен выбирать, какой прогресс ему нужен.

          А нужно ли человечеству такое будущее, в котором есть место для фантастических технологий и эффективных новшеств, но нет места для традиционных гуманистических ценностей и в конечном счете для самого человека?

          Для построения будущего нужно не просто решить теоремы сегодняшних проблем, а понять, какие для этого понадобятся аксиомы. Их поиск, а не только прагматические интересы экономического или военного характера может стать актуальной задачей для альянсов, выстраиваемых Россией, в том числе и для стран БРИКС, какими бы непохожими друг на друга они ни были.


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