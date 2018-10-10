Россия готовится к войне. Русским это не впервой

«Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю. Да, мы готовимся защищать нашу родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наших людей. Мы готовимся к такой войне. Но Российская Федерация готовится к войне, а Соединенные Штаты Америки готовят войну».

Такое заявление сделал не эксперт на очередном ток-шоу, а представитель МИД России Андрей Белоусов в ООН. Запомните этот день – 27 октября 2018 года. День, когда одна ядерная держава открыто и на официальном уровне констатировала, что готовится к отражению удара другой ядерной державы – и не гипотетически, потенциально, а конкретно, с указанием на неизбежность.

Но наиболее поразительное заключается не в самой фразе, а в том, как буднично она была воспринята планетой.

Еще пять лет назад такое признание на уровне ООН взорвало бы ведущие СМИ и мировую общественность, послужило бы пищей для взаимных обвинений Запада и России в агрессивной политике и тому подобное, а тут почти полный штиль. Как будто так и должно быть. Будто российский дипломат озвучил давно понятное и принятое всеми как неизбежность.

Немногим ранее такой же заряд несли слова Путина об ответном ядерном ударе – «мы попадем в рай, а они просто сдохнут». Вроде бы предупреждение, но сказано было как о неизбежном.

И понятно, что с нашей, российской, стороны это реакция на системное и комплексное наступление гегемона накануне решающего броска – экономическое удушение, окружение системой ПРО, создание горячих точек возле границ.

Сторонники большой сделки США и России скажут, что, наоборот, после прихода Трампа такая неизбежность исчезла. Что перед нами не более чем типичный блеф Вашингтона, нацеленный на выбивание уступок в переговорах. Что столкновение интересов крупных держав и, как следствие, гонка вооружений – это нормальный процесс, а готовность к отражению агрессии есть неотъемлемая обязанность любого государства.

Однако за этими аргументами и словами, порой действительно намекающими на возможность глобального компромисса, чувствуется какая-то механическая работа, приближающая катастрофу, размеренная поступь чего-то бездушного и холодного...

И вот уже то, что недавно вызывало оторопь, стало обыденностью, чем-то хоть и неприятным, но само собой разумеющимся.

Расчленили журналиста, неугодного саудовской верхушке? Ничего особенного, тоже мне дела – недавно весь мир смотрел, как вырезали сердце из еще теплого тела убитого и съели его. А их братья по убеждениям насколько лет снимали лживые кадры о «кровавых преступлениях» режима Асада, сгоняя силой сирийских детей, и если бы не поражение ИГИЛ*, то вполне могли бы получить премию мира.

Уже почти стало нормой, когда кто-то кого бомбит. И не только в Сирии. В Йемене от саудовских бомб погибли по меньшей мере 1248 детей. В Донбассе, где постоянно договариваются о перемириях, в 2017 году было убито 87 мирных граждан, в этом году уже 39 (только по данным ОБСЕ). В Сирии же так называемая американская коалиция убивает мирных жителей без счета – вчера вот еще пятерых положили в Дейр-эр-Зоре.

Особенный шик, сидя за обеденным столом в Майами, с улыбкой бабахнуть «матерью всех бомб» в Афганистане – так сказать, в виде десерта.

Когда США запускают ракеты по Сирии и те не попадают в людей, эксперты радуются и видят в этом хороший знак. Вдумайтесь только...

Не говоря уже о постоянных терактах, серии убийц-одиночек, которые уничтожают невинных людей пачками, как какие-нибудь диверсанты. И все это под усиливающееся ржание и хрюканье шоубиза, глобальной индустрии телесных удовольствий.

Мы не заметили, как очутились в новой реальности – постепенно, шаг за шагом – и даже уже успели привыкнуть к ней, а потому не замечаем ее апокалиптичности. Все уже готовы к наступлению того, о чем еще недавно казалось невозможным подумать. Просто не говорят об этом вслух.

После официального прекращения и так не соблюдавшегося договора о РМСД мир перейдет в заключительную фазу подготовки к неизбежному. И дело здесь не только в каких-то бумагах, которые якобы кого-то могли сдержать, и не в гонке вооружений, которая действительно естественна во все времена.

Прекращение этого договора, а вслед за ним и, скорее всего, СНВ-3, есть некий знак того, что выключен последний блок глобальной безопасности, снят предохранитель – и дальше пойдет игра без правил. Точнее, бои без правил.

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США готовят войну, и это выражается не только в санкциях и установке ракет. Как и во времена Первой и Второй мировых войн, немалая ставка делается на дезориентацию граждан и дискредитацию верховной власти в их глазах.

Цель – не только наши стратегические объекты, ресурсы и ракеты, но и наши души, в которых необходимо посеять разлад и уныние.

В принципе, ничего нового, просто в больших масштабах. Как в 1910-е постоянно высмеивали и очерняли «Николашку» и его зажравшихся клевретов, а перед 1941-м закидывали листовками о «жидобольшевиках в Кремле», пьющих кровь русского народа, так и сейчас россиянам пытаются вбить в голову, что в Кремле сидят предатели, воры и преступники.

Соцсети и сайты СМИ полны комментариями якобы реальных пользователей, в которых используются те же клише, что и 100 лет назад.

Каждая проблема и несправедливость, коих в любой стране всегда хватает, раздувается до катастрофы и преподносится как персональная вина лидера государства, а все положительное и созидательное замалчивается.

Главная цель – чтобы в решающий момент русские не встали на защиту родной земли, чтобы неприятие власти оказалось сильнее чувства патриотизма и долга.

Россия готовится к войне. Русским, как многовековому народу, это не впервой. Но нам, как современникам, конечно, это не совсем понятно. Тем более что государство помимо военной сферы не включает мобилизационную модель всей экономики, что подразумевает беспрекословное подчинение личных интересов коллективу ради выживания и победы.

Наряду с активной подготовкой армии и ОПК, правоохранительных органов и сотрудников системы безопасности гражданское население, то есть большинство россиян, продолжают жить в режиме «мирного неба над головой».

И это, согласитесь, странное сочетание – с одной стороны, ощущение близкой смертельной угрозы со стороны агрессора, с другой – спокойное его ожидание, без включения форсированной подготовки.

Возможно, объяснение тому находится не в международной политике, а внутренней – причем не в стране-потенциальной жертве, а в стране-потенциальном агрессоре.

В Соединенных Штатах созрели серьезные социальные конфликты между гражданами. Они проявлялось сначала понемногу, фрагментарно и отметались как нечто незначительное, потом стали проявляться все заметнее и отчетливо вылезли наружу во время выборов 2016 года.

После победы Трампа раскол в американском обществе резко усилился и сейчас очевиден всем. Та самая социальная дестабилизация, которая некогда использовалась Вашингтоном для обрушения других государств, стала проблемой для самих Штатов.

И вот весь мир удивленно наблюдает, как накануне промежуточных выборов в Конгресс США сначала какой-то безумец, проживающий в фургоне, рассылает самодельные бомбы в дома таких статусных политиков, как Барак Обама, Хиллари Клинтон, Джозеф Байден, а спустя несколько дней в Питтсбурге другой экстремист, вооруженный штурмовой винтовкой, убивает в синагоге 11 человек.

Речь отнюдь не о волнениях типа антивоенных протестов во время вьетнамской кампании или а-ля «Оккупай Уолл-стрит». Такие понятные выражения недовольства легко свести в гудок через какое-нибудь новое нонкорфомистское течение в масскультуре. Нет, в Штатах сейчас все менее понятно и более опасно.

В Америке помимо оформляющегося противостояния условно «националистов» и «глобалистов» растет всеобщий раздрай и недовольство окружающей действительностью как таковой. Все это накладывается на высокую доступность огнестрельного оружия.

Атмосфера ненависти, которую западные специалисты по политическим технологиям хотели посеять в России, расцвела в Соединенных Штатах, некогда самой стабильной и безопасной стране мира, единственной сверхдержаве.

В предыдущие столетия американская элита даже в самые тяжелые периоды и во время жестких конфликтов умела находить компромисс и приемлемый для всех кланов выход – иногда за счет остального мира. Однако похоже, что на этот раз такой фокус может не получиться. По крайней мере, не видно даже таких попыток.

В статье американиста Дмитрия Дробницкого приводятся слова политического консультанта Роджера Стоуна (был временным советником Трампа в 2016-м) в августе 2017 года: «Попробуйте объявить ему импичмент. Только попробуйте! Вы получите взрыв насилия в стране, бунт, которого вы ранее никогда не видели!».

На уточняющий вопрос корреспондента: «Вы правда на это поставите?» – Стоун ответил: «Обе стороны серьезно вооружены, друг мой!»

Там же приводится предсказание известного кинодокументалиста Майкла Мура: Дональд Трамп выиграет перевыборы 2020 года, но вскоре будет подвергнут импичменту, и в результате Соединенные Штаты погрузятся в хаос новой гражданской войны и в привычном виде перестанут существовать.

Впрочем, вряд ли у кого-то в Москве существует уверенность, что деструктивные процессы внутри потенциального агрессора возьмут вверх, и достаточно только наблюдать со стороны за схваткой, как та мудрая обезьяна в китайской притче.

Скорее, существует понимание, что единственный шанс избежать войны – это внутренние проблемы США, в случае если они подорвут стабильность и сделают невозможной агрессию вовне.

Но самое любопытное заключается в том, что американские стратеги ждут примерно того же самого в России – когда уныние и недовольство властью ослабит российское государство настолько, чтобы у Москвы не хватило ресурсов для ответного удара.

Получается некая игра на выдержку: у кого раньше сорвет гайки внутри границ, тот потерпит поражение на международной арене.

Вот почему новая стратегия Путина подразумевает акцент на внутренней политике (12 нацпроектов должны качественно улучшить жизнь россиян) при создании ядерных сил, гарантированно уничтожающих агрессора.

Однако загвоздка в том, что кто-то в Вашингтоне может нажать на кнопку за секунду до срыва всех гаек в Штатах.