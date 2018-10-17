МИД подтвердил подготовку России к войне

Россия готовится к войне, готовится защищать свою территориальную целостность, заявил замглавы департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Андрей Белоусов.

Первый комитет ГА ООН проголосовал против рассмотрения проекта резолюции России по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает РИА «Новости».

Белоусов заявил: «Тут недавно на заседании Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю».

Он сказал, что россияне готовятся «защищать нашу Родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наших людей».

«Мы готовимся к такой войне», – подчеркнул он, отметив различие в «лингвистическом плане» – Россия «готовится к войне», а США «готовят войну».

Белоусов задается вопросом: «Иначе зачем Соединенным Штатам выходить из договора, наращивать ядерный потенциал, принимать новую ядерную доктрину, которая понижает уровень применения ядерного оружия?».