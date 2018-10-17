Опубликован текст российского проекта резолюции ГА ООН по ДРСМД

Стал известен текст проекта резолюции, который Россия собирается внести на рассмотрение сессии Генассамблеи ООН, касающийся Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В документе от имени ГА содержится призыв к России и США «продолжить консультации по выполнению своих обязательств», а также «возобновить конструктивный диалог по стратегическим вопросам».

В тексте выражается надежда на «прогресс в сокращении ядерных вооружений и в укреплении международной безопасности и стабильности», передает РИА «Новости».

Генассамблея, согласно документу, призовет стороны к «укреплению ДРСМД и к сохранению его эффективности», а также к «возобновлению усилий по сохранению и укреплению договора через его полное и строгое выполнение».

Стороны должны подготовить «дополнительные меры сотрудничества» для повышения доверия, снизить «возможность неправильного толкования или недопонимания» ДРСМД.

Указывается, что подрыв договора подрывает и «глобальную стратегическую стабильность, мировую и региональную безопасность», препятствует «сокращению ядерных арсеналов».

Странам предлагается поддерживать усилия по ядерному нераспространению, а ГА – действия по сохранению ДРСМД.

Вопрос о «Сохранении и выполнении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности» может быть включен в предварительную повестку российской 74-й сессии.

Напомним, сообщалось, что Россия подготовила проект резолюции Генассамблеи ООН о подрыве ракетного договора.