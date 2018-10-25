Россия подготовила проект резолюции Генассамблеи ООН о подрыве ракетного договора

Действия США по подрыву Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД) следует рассматривать как угрожающие мировой стратегической стабильности и безопасности, сказано в проекте резолюции России для ООН.

В нем также говорится, что Россия предлагает Генассамблее ООН призвать стороны ДРСМД к сохранению договора и возобновлению консультаций по стратегической стабильности, передает ТАСС.

Россия также предложила внести вопрос сохранения ракетного договора в повестку следующей 74-й сессии ГА ООН.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США решились на выход из Договора по РСМД, это случится через месяц-полтора. В субботу президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД.