Лавров назвал сроки выхода Соединенных Штатов из ракетного договора

США решились на выход из Договора РСМД, это случится через месяц-полтора, сказал глава МИД России Сергей Лавров.

«С выходом из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который пока еще официально не заявлен, но заявлено намерение, и по переговорам в Москве, в ходе в том числе встречи президента Путина с Джоном Болтоном, стало понятно, что это решение уже принято, просто оно формализовано будет либо очень скоро, либо через месяц-полтора», – заявил Лавров в интервью на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Министр отметил, что России придется отвечать на это действие. По его мнению, Россия не будет делать это с помощью столь же затратных методов, что СССР.

Ранее сообщалось, что Россия передала США полную информацию об испытаниях ракеты, которая, по мнению Соединенных Штатов, нарушает ДРСМД.