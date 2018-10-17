Россия передала США информацию об испытаниях «нарушающей ДРСМД» ракеты

Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия передавала Соединенным Штатам полную информацию об испытаниях ракеты 9М729, но Вашингтон продолжил обвинять Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Рябков напомнил, что ракета, которую России вменяют в вину в качестве нарушения ДРСМД, поскольку ее якобы испытывали на дальность, запрещенную договором, имеет обозначение 9М729, передает ТАСС.

«Мы на более ранних этапах обсуждения этой темы передали американским коллегам полную информацию о том, когда и на какую дальность проводились испытания этой ракеты», – сказал дипломат в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Более того, на прошлогодних учениях «Запад 2017» был проведен очередной пуск этой ракеты на дальность существенно более низкую, чем 500 километров», – подчеркнул замглавы МИД России.

Однако, Рябков констатировал, что контакты с Вашингтоном не возымели должного эффекта.

Он предположил, что предоставленные Россией данные в условиях тотального, хронического отсутствия доверия между Москвой и Вашингтоном «воспринимаются американскими специалистами, мягко говоря, как требующие уточнения и проверки». В то же время дипломат напомнил, что предложения России продолжить диалог профессионалов на эту тему по сути дела сходил на нет.

Напомним, сообщения об испытаниях в России якобы «запрещенных» ДРСМД крылатых ракет появились еще в 2016 году. Позднее претензии Вашингтона к Москве повторили в НАТО. В Кремле подчеркивали необоснованность подобных утверждений.