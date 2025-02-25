Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.4 комментария
Песков: Данные о потерях в ходе СВО дает только Минобороны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о потерях в СВО доступна исключительно через Минобороны.
Представитель Кремля прокомментировал публикации, якобы раскрывающие данные о потерях России на Украине, передает ТАСС.
Песков подчеркнул исключительное право Минобороны предоставлять информацию о потерях в ходе специальной военной операции, заявив, что это прерогатива министерства.
Ранее сообщалось, что украинские вооруженные силы с начала специальной военной операции потеряли более 123 тыс. единиц вооружений и техники, включая самолеты, вертолеты и танки. За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 тыс. 105 военнослужащих, 379 танков, 288 машин пехоты, 240 бронетранспортеров и 2 тыс. 17 бронемашин, сообщили в Минобороны.