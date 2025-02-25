ВСУ лишились 656 самолетов и 21 720 танков с начала спецоперации

Tекст: Денис Тельманов

Согласно подсчетам ТАСС, с начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли свыше 123 тыс. единиц вооружений и техники. Эти данные были сформированы на основе сводок российского военного ведомства по состоянию на 25 февраля.



Среди потерь украинских сил отмечаются 656 самолетов и 283 вертолета. В числе утраченных беспилотные летательные аппараты в количестве 44 334 единицы и 596 зенитных ракетных комплексов.

Также было потеряно значительное количество наземной техники: 21 720 танков и других боевых бронированных машин, 1 521 боевая машина реактивных систем залпового огня и 21 992 орудия полевой артиллерии и минометов.

Кроме того, в перечне потерянной техники числятся 32 085 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 тыс. 105 военнослужащих, 379 танков, 288 машин пехоты, 240 бронетранспортеров и 2 тыс. 17 бронемашин, сообщили в Минобороны.

Средства противовоздушной обороны России уничтожили три украинских беспилотника: два дрона были сбиты над акваторией Черного моря, а третий – над Брянской областью. Дежурные средства противовоздушной обороны в понедельник во второй половине дня уничтожили шесть украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.